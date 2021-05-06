Kastamonu Yemekleri - Kastamonu'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kastamonu Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kastamonu Türkiye’nin kuzeyinde yani Karadeniz bölgesinde olan bir şehir olmaktadır. Birçok Karadeniz şehrinden farklı olarak genellikle bu şehirde balık değil et ürünleri tercih edilmektedir.

Kastamonu Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Kastamonu ilinin pek çok yöresel yemeği bulunmaktadır. Bu yemekler daha çok bilinen yemeklerin Karadeniz doğal ürünleri ve Kastamonu şehrine empoze edilmiş hali olmaktadır. Aşağıda Kastamonu ilinin en çok sevilen yemeklerine yer verilmişidir.

Bandurma

Kuyu Kebap

Ekşili Pilav

Simit Tiridi

Etli Ekmek

Pastırma

İnebolu Simidi

Patates Paça

Siyez Bulgur Pilavı

Bandurma

Kastamonu ilinde yapılan birçok yemeğin kökeninde hamur bulunmaktadır. İkinci olarak bu yemeklere ek olarak et eklenmektedir. Bandurma yemeği de bu yemeklerden birer olmaktadır. Yüksek proteinli hindi eti ve ekmek ile servis edilen bu yemek oldukça lezzetli olmaktadır. Birçok ziyaretçi ve turist tarafında pek bilinmeyen fakat ilk tadımdan sonra çok sevilen bir yemek olarak bilinir.

Kuyu Kebap

Kuyu kebabı bugün Türkiye’nin bazı illerinde yapılan bir et yemeği olmaktadır. Fakat bu yemeğin asıl yeri ise Kastamonu olarak bilinir. İlk olarak bu yemeğin yapılması için kuyu şeklinde bir tandır gerekir. Tandırda kanca çekilen etlerin altına bulgur pilavı geçilir. Bu pilav üzerine etin yağları sızarak hem pilav hem de oldukça yumuşak ve doğal bir et ortaya çıkar. Kastamonu ilinde tandır kebabı hem yerle halk hem de turistler tarafında çok sevilmektedir.

Ekşili Pilav

Türkiye de birçok yerde pilav denilince akıllara pirinç gelmektedir. Fakat Kastamonu ili için en çok sevilen ve en çok tüketilen yemeklerden biri bulgur pilavı olmaktadır. Et suyunda kaynatılan ve oldukça besleyici olan ekşili pilav soğan ve salça ile servis edilmektedir. Bu yemeğin yapıldığı birçok restoran Kastamonu’da bulunmaktadır.

Simit Tiridi

Simit Kastamonu ili için oldukça farklı bir lezzet olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından da tüketilmek istenmektedir. Fakat genel olarak Balıkesir Yöresine ait olduğu düşünülen Tirit Kastamonu’da da yapılmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği susamsız simit ile yapılmış olmasıdır. Temelde yemeğin en alt katmanına simit parçaları, üstüne patates kızartması onunda üstüne et gelmektedir. Yemeğin birçok seveni olduğu gibi gelen yabancı turistler tarafında da sık tercih edilmektedir.

Etli Ekmek

Etli ekmek Konya’ya ait olduğu düşünülen bir yemek olmaktadır. Fakat Kastamonu ilinde de oldukça lezzetli bir yemek olarak yapılmaktadır. Genelde bu yemek pidenin üzerine bir miktar et konular servis edilmektedir.

Pastırma

Türkiye’de Pastırma debilimce akıllara hem kayseri hem de Kastamonu gelmektedir. Fakat bu lezzetler arasında oldukça büyük benzerlik bulunmaktadır. Kastamonu pastırması daha çok az çemenli ve yağsız yapılmaktadır. Kayseri pastırması ise daha çok çemenli yapıl maskta ve yağ bulunmaktadır.

İnebolu Simidi

Simit birçok farklı yörede farklı usullerle yapılmaktadır. Genellikle Türkiye’nin birçok yerinde ince hamurlu ve hafif sert Ankara simidi yenilmektedir. Fakat Kastamonu ilinde simidin ana maddesi kullanılmadan simit yapılmaktadır. Bu simit üzerinde susam olmadığı için pek çok kişi tarafında merak edilmektedir. Simit Kastamonu ilinde susamız ve ekşili maya ile yapılan biraz daha büyük bir yiyecek olarak bilinmektedir. İlk kez bu simidi gören bireyler oldukça şaşırmakta ve hemen tüketmek istemektedirler.

Patates Paça

Koyun ve inek paçasından yapılan bu yemek oldukça fazla şifalı olmaktadır. Patates ile servis edilen yemeğin kökeni paça olarak bilinen koyun ve inek ayaklarının pişmesi ile gerçekleşmektedir. Oldukça lezzetli ve bağışıklık açıdan yararlı bir yemek olmaktadır.

Siyez Bulgur Pilavı

Siyez pilavının en önemli özelliği oldukça eski bir lezzet olmalıdır. Daha çok kahverengi bulgur olarak bilinen siyez bulgurundan yapılmaktadır. Pilav oldukça sade ve eski usul ile piştiği için sağlıklı olmaktadır. Pilavın içinde ayrıca bolca lif bulunmaktadır.