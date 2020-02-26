Kandil simidi tarifi (Videolu anlatım) Kandil simidi yapımı mahlepli ve mahlepsiz
Kandil günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kandil simidi, farklı yöntemler kullanılarak mahlepli ya da mahlepsiz olarak yapılabiliyor. Bazı kandil simidi tarifleri arasında sirke kullanımı da yaygın olarak yer alıyor. Kandil simidi yapımı için malzemeler ise mahlepli ya da mahlepsiz olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte, videolu anlatım ile mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapımı için detaylı bilgiler
Kandil simidi tarifi için kullanılması gereken malzemeler, mahlepli ya da mahlepsiz olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Evde birkaç adımda lezzetli ve çıtır bir kandil simidi yapımı için püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte, evde kandil simidi yapımı için tarif bilgileri
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
Mahlepli tarif için malzemeler şu şekilde;
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepli Kandil Simidi Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Mahlepsiz Kandil Simidi Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Mahlepli ve mahlepsiz kandil simitleriniz hazır. Afiyet olsun