Kabak nasıl kurutulur? Güneşte ve fırında dolmalık, su, bal ve süs kabağı kurutma yöntemleri

Meyvelerinin bol lifli olduğu bir bitki türü olan kabak, özellikle bağırsakları tembel olan kişiler için tercih edilmesinin gerekli olduğu besinlerin başında gelmektedir. Kabak fosfor, potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir gibi olan madensel elementler içermektedir.

Kabak vücudun temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte sinirleri yatıştırmaktadır. Besin değerini yitirmemesi için kabağın buğuda pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Kabak çiğ şekilde rendelenip salataların içerisine de katılabilmektedir.

Dolmalık, Su, Bal ve Süs Kabağı Fırında Nasıl Kurutulur?

Fırın içerisinde dolmalık, su, bal ya da süs kabağının kurutulabilmesi için fırın tepsileri ile birlikte parşömen kâğıdı ya da yağlı kâğıt gerekmektedir. Kabakların ortalama kuruma süresi ise 7 ile 8 saat arasında değişmektedir. Bunun dışında bu süre fırının özelliklerine göre de değişmektedir. Eğer bu sürenin ardından parçalar istenilen kuruluğa ulaşmamış ise bu durumda birkaç saat daha söz konusu olan kabakların kurumaya bırakılması gerekmektedir.

İlk olarak fırın 50 ya da 60 ° C’de ayarlanır. Fırının üzerine yağlı kâğıt serilir ve dilimlenmiş olan kabaklar bir santimetre aralıklar ile koyulur. Daha sonra ise her 30 ya da 40 dakikada bir olacak şekilde kabaklar ters çevrilir. Bununla beraber kabaklar buruşuk bir hal aldığında fırından çıkarmak gerekmektedir. Kabakların buruşması kurumuş olduğunun en önemli işareti olmaktadır. Bir başka işaret ise kabakların suyunu tamamen çekmiş olmasıdır.

Dolmalık, Su, Bal ve Süs Kabağı Güneşte Nasıl Kurutulur?

Kabakların güneşte kurutulması en fazla tercih edilen yöntemdir. Bunun en önemli sebebi ekonomik olmasıdır. Bir başka sebep ise herhangi bir zahmete gerek kalmadan pratik bir şekilde ve kendiliğinden kurumasıdır. Satın alınmış olan taze kabakların iyice yıkanması gerekmektedir. Yıkanan kabakların sapları kesilir.

Kabakların kabuklarının soyulmasına gerek yoktur. Daha sonra ise kabaklar ortadan ikiye doğru kesilir ve kabaklar patlıcan oyacağı vasıtası ile oyulur. Eğer oyacak aparatı mevcut değil ise kahvaltılarda kullanılmakta olan tereyağı bıçağı da bu işlem için ideal olmaktadır. Bu işlem ip ile asılacak kabak kurutma işlemi için gerekli olmaktadır.

Oyma işlemi kapsamında kabağın içinin fazla etli bırakılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kabağın çok sulu yapılı bir besin olmasından dolayı kuruması çok daha zor olabilmektedir ya da çürüyebilmektedir. Oyulan kabakların içerisine tuz serpiştirilir ve bir süre bekletilir. Tuz, kabağın suyunu akıtması için ve aynı zamanda da kabakların çok daha kolay bir şekilde kurumasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bir sonraki aşamada, kabakları iğne-iplik kullanılarak ipe geçirilir ve asılır.

Kabak Kurutma Sürecinde dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kabak kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken çok sayıda nokta bulunmaktadır. Bu noktalar içerisinde dikkat edilmesi gerekli olan husus, ipe dizilen kabakların birbirleri ile temas etmemesidir. Birbirine yapışık şekilde duran kabaklar kuruma sırasında çürümeye başlamaktadır. Son aşamada ipe dizilmiş olan oyulmuş kabaklar balkona ya da bahçeye asılır.

Bulunulan mekan ne kadar sıcak ise ve güneş alıyorsa kabakların kuruması da o kadar kolay olmaktadır. Esas olarak kabakların kurutulması için en uygun zaman dilimleri Temmuz ile Ağustos ayları olmaktadır. Hava sıcaklığına bağlı şekilde, kabakların kuruması da birkaç günü bulabilmektedir.