Kabak çorbası nasıl yapılır? Kabak çorbası tarifi

Kabak çorbası, farklı çorba tarifi denemek isteyenler için nefis bir alternatif. Üstelik hazırlarken tavuk ya da et suyu kullanacak lezzetini katlayabilirsiniz. Kızarmış ekmekle de servis edildiğinde de tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER:

2 adet kabak

2 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Kabakları alacalı soyup rendeleyin. Sarımsağı da rendeleyin. Daha sonra kabak ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Diğer yandan da tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra sütü de ilave edip, güzelce karıştırın. Ardından da yavaş yavaş suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Çorbanız kaynamaya başlayınca içerisine sotelenmiş kabakları ilave edip karıştırın. En son karabiber ve tuzu da ekleyip karıştırın. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra çorbanız hazır. Dilerseniz çorbanıza ince doğranmış dereotu da ekleyebilirsiniz.