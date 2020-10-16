Höşmerim nedir nasıl yapılır? Kolay Höşmerim tarifi!

Höşmerim, peynirin en tatlı hali olarak bilinmektedir. Balıkesir yöresinde meşhur olan ve gastronomik gezilerde bir numaralı gündem olan höşmerim tatlısı, uygun tarifin uygulanması halinde evlerde de lezzetli bir şekilde yapılabilmektedir. İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz höşmerim tarifi

MALZEMELERİ

1 litre çiğ süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı peynir mayası

50 gram tereyağı

1,5 su bardağı irmik

4 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Sütü tencereye alıp ocağa koyun.

Parmağınızı yakmayacak kadar ısıttığınız sütü ocaktan alıp içine mayayı ekleyin.

1 dakika kadar karıştırdığınız sütü kapağı kapalı halde kalın bir örtüye sarıp mayalanması için 1 saat bekletin.

Bu sürenin sonunda süte yumurtaları ekleyip çırpma teliyle güzelce çırpın.

İrmik ve tereyağını da ilave edin.

Tencereyi yeniden ocağa alın ve orta ateşte 5-10 dakika kadar pişirin.

Son olarak şekeri ekleyin ve tekrar karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Tatlıyı ocaktan alıp üzerine kağıt havlu kapatarak pilav gibi demlendirin.

Tatlıyı ılık ya da soğuk servis edin. Üzerine dondurma ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...