Güllaç yaprakları evde yapılır mı? İşte Güllaç yapımının püf noktaları

Güllaç yaparken temel malzemelerden biri olan güllaç yaprakları aslında nişastalı yufkadır. Un, mısır nişastası ve su ustaca bir araya getirilip kızgın tavada pişirilir ve bu malzemeler birleştiğinde kusursuz güllaç yapraklarına dönüşür. İşte güllaç yaprağı yapımı için detaylar…

Güllaç yaprakları evde nasıl yapılır?

Evde güllaç yaprakları hazırlarken, yarım çay bardağı un, bir çay bardağı nişasta ve bir su bardağı içme suyunu bir araya getirip çırpın. Karışım cıvık kıvamda ve son derece pürüzsüz olmalıdır. Daha sonra karışımı kızgın bir teflon ya da seramik tavada krep yapar gibi pişirin. Kısık ateşte yufkanız iyice kuruyana kadar pişirme işlemine devam edin. Aynı işleme harç bitene kadar tekrarlayın, tatlı aşamasına geçmeden önce güllaç yapraklarının soğumasını bekleyin.İşte bu kadar basit!

Ancak güllaç yaprakları yapmak için bazı püf noktaları atlamamak gerekir. Örneğin; yapraklar son derece ince ve şeffaf olmalıdır. Aksi halde güllacını hamurlaşabilir ve sosunu çekmez.

Ayrıca, yufkanız ne çok fazla sert ne de yumuşak olmamalıdır. Bu kıvamı yakaladığınızda tarifin geri kalanını için en önemli adımı atmış olursunuz. Şimdi sıra güllaç yapımında…

Güllaç malzemeleri

1,5 litre süt

1,5 bardak şeker

Güllaç yaprakları

Süslemek için Antep fıstığı, fındık, ceviz, nar veya mevsim meyveleri

Güllaç nasıl yapılır?

Süt ve şekeri tencereye alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Karışımından ilk önce tepsinin alt kısmına bir kepçe yayın.

Üzerine güllaç yapraklarını kırarak yerleştirin.

Tekrar süt ile ıslatın. Tekrar yaprak yerleştirin. Bu şekilde devam edin.

Yapraklar bittikten sonra kalan sütü üzerinde gezdirin.

Çekmesi için dinlendirin.

Üzerine dövülmüş nar, ceviz veya Antep fıstığı serpebilirsiniz.

Güllaç yapmanın püf noktaları

Güllaç yufkalarının üzerine dökeceğiniz sütün ısısı çok önemlidir. Süt soğuk ya da ılık olursa yufkalar yumuşamaz. Süt çok sıcak olursa da güllaç hamurlaşır. Yumuşaması için, sütün sıcaklığı ılıktan biraz sıcağa dönük olmalıdır.

Nişastalı yapraklar sütü çok çabuk çeker. Çekecekleri süt miktarı da güllacın sertliğini belirler. Süt oranını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz.

Gül suyu bulamıyorsanız nar suyu ilave edebilir veya süte vanilya katarak değişik bir aroma da katabilirsiniz.

Güllaç yapraklarının ıslatıldıktan sonra havayla temas etmemesi gerekir. Çünkü yapraklar su çekince jöle kıvamına gelir ve lezzetini kaybeder.

Güllacı soğuduktan sonra streç filme sarıp buzdolabının tercihen sebzelik kısmında muhafaza edin. Bu şekilde 3-4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.