Göbete nedir, nasıl yapılır? Eskişehir göbete böreği tarifi ve püf noktaları

Göbete nedir?

Ülkemizde Eskişehir'le özdeşleşmiş Tatar mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan göbete, genelde kıymalı ya da tavuklu bir harçla yapılan bir çeşididir.

Göbete tarifi malzemeleri

500 gr kuşbaşı dana ya da kuzu eti

1 yemek kaşığı tereyağı

5 adet yufka

3 su bardağı pirinç

3 su bardağı et suyu

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için;

2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

Göbete nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerede etleri tereyağıyla kısık ateşte kavurmaya başlayın.

Etler pişince tencereye 3 su bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. Bu şekilde 5 dakika daha birlikte pişirip, etleri süzün ve bir kenara ayırın.

Et suyuna, ayıklayıp, yıkadığınız pirinçleri ekleyip suyunu çekinceye kadar pişirin, bu sırada karabiber ekip karıştırmaya devam edin.

Pişerken pirinçlerin biraz diri kalması gerekiyor.

Pilav pişerken bir yandan da börek sosunu hazırlayın. Sosu hazırlamak için öncelikle, bir kasede yumurtaları, sütü ve sıvı yağı iyice çırpın.

Sos karışımını hazırladıktan sonra yufkaları dörde bölün, üstlerine börek sosundan gezdirip, ikiye katlayın ve bir komposto kasesine yayın, burada kenarların dışarıda kalmasına dikkat edin.

Yufkalara ilk önce hazırladığınız et harcını ekleyin ve üzerine pilav ekleyin.

Kaseden sarkan yufkalarla üstünü kapatın. Afiyet olsun…