Yaz sıcaklarında hafif ve kolay zeytinyağlılar arayanlara...

Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği Yaz sofralarında patlıcan olmazsa bir şeyler eksik kalır. Patlıcanın etle her türlü beraberliği çok nefistir ancak sıcak havalarda daha hafif bir şeyler arayanlar için zeytinyağlı patlıcan yemeğinin de tadına doyum olmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz ve zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte nefis zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi…