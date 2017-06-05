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Haber Giriş: 05 Haziran 2017 - 09:55 | 

Yaz sıcaklarında hafif ve kolay zeytinyağlılar arayanlara...

Yaz aylarında ağır yemeklerden kaçınmak mide sağlığı için önem taşıyor. İşte pratik şekilde hazırlanabilecek zeytinyağlı yemek önerileri...

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Mutfaklarda zeytinyağlı yemeklerin yeri ayrıdır. Hem lezzetli hem de hafif olmaları ile yaz aylarında sıklıkla tercih edilirler. İşte sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken zeytinyağlı yemek önerileri...

2Zeytinyağlı Taze Bakla
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Zeytinyağlı Taze Bakla

Bakla geleneksel İzmir mutfağında sevilerek tüketilen gıdalardan biridir. İlkbahar aylarında tazesini diğer aylarda da kuru halini kullanarak zeytinyağlı leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız bu tarifimiz tam size göre! İşte zeytinyağlı baklanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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3Zeytinyağlı Bezelye
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Zeytinyağlı Bezelye

Bezelyeler yeni çıkmışken zeytinyağlı hafif yemek arayışında olanlara güzel bir seçenek. Havuç, patates, kapya biber ve sarı biberle renk katacağınız zeytinyağlı bezelye yemeğinin tadı damağınızda kalacak.

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4Zeytinyağlı Semizotu
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Zeytinyağlı Semizotu

Sağlıklı yağ asitleri içeren sebzelerden biri olan semizotu, zeytinyağı, sarımsak ve pirinç eşliğinde yazın hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek.

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5Zeytintağlı Bamya
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Zeytintağlı Bamya

Taze veya kurutulmuş olarak zeytinyağı ile pişirildiğinde vazgeçilmeyen bir lezzet. Sarımsak, domates, havuç gibi yaz sebzeleri ile harmanlandığında bir tabak daha yemek isteyebilirsiniz.

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6Zeytinyağlı Enginar
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Zeytinyağlı Enginar

Sevilen sebzelerden biri olan enginar havuç ve patates eşliğinde üzerine limon sosu ile hafif yemek isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

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7Zeytinyağlı Börülce
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Zeytinyağlı Börülce

Pratik yapımıyla hafif bir öğün geçirmek isteyenlerin tabağında yer alabilecek zeytinyağı ile harmanlanmış börülceyi mevsiminde tüketmekte fayda var.

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8Barbunya Pilaki
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Barbunya Pilaki

Tarçın ve şekerin eşlik ettiği zeytinyağlı barbunya pilaki havuç ve biber ile birleştiğinde sevdiklerinizin tekrar isteyeceği bir yemek olacak. Hafif ve doyurucu olması masanızda baş tacı edilmesini sağlayacak.

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9Yaz Türlüsü
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Yaz Türlüsü

Akla gelen her sebze ve et türü ile yapılabilen türlü tepside veya güveçte pişmeye uygun bir yemek. İri doğranmış yaz sebzeleri zeytinyağı ile sotelenip domates ve suyu ile pişirildiğinde tadı damağınızda kalacak.

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10Fırında Mücver
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Fırında Mücver

Yağda kızartmaya alıştığımız kabak mücveri aynı malzemelerle fırında pişirildiğinde hafif ve sağlıklı bir lezzet olabiliyor. Midenizi yormayacak doyurucu bir öğün için bol salata eşliğinde zeytinyağı ile yapılmış fırında mücveri tadabilirsiniz.

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11Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği
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Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği

Yaz sofralarında patlıcan olmazsa bir şeyler eksik kalır. Patlıcanın etle her türlü beraberliği çok nefistir ancak sıcak havalarda daha hafif bir şeyler arayanlar için zeytinyağlı patlıcan yemeğinin de tadına doyum olmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz ve zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte nefis zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi…

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12Zeytinyağlı Mercimek
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Zeytinyağlı Mercimek

Çorbası, yemeği, böreği gibi birçok şekliyle tükettiğiniz mercimeği bir de bu şekliyle deneyin. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli sofraların vazgeçilmezi zeytinyağlı mercimek tarifi için tıklayın!

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13Zeytinyağlı Portakallı Rezene
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Zeytinyağlı Portakallı Rezene

Rezene genellikle sofralarımızda baharat olarak et ve balık yemeklerinin lezzetlendirilmesinde kullanılır. Ancak taze rezeneyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Örneğin hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli portakallı rezene! Kış aylarında favori sebze yemeklerinizden biri haline gelecek bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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14Zeytinyağlı Kuru Bakla
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Zeytinyağlı Kuru Bakla

Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…

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15Zeytinyağlı Havuçlu Pırasa
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Zeytinyağlı Havuçlu Pırasa

Soğangillerden bir sebze olan pırasa doğal antibiyotik etkisi ile mutfağımızda yerini alıyor. Kendi suyuyla halis zeytinyağı eşliğinde pişip dereotu ile aromalandığında sıklıkla tercih edeceğiniz bir yemek olacak.

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16Zeytinyağlı Yaprak Sarma
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Zeytinyağlı Yaprak Sarma

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

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17Zeytinyağlı Kabak Kavurma
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Zeytinyağlı Kabak Kavurma

Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.

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18Zeytinyağlı Ispanak Kökü
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Zeytinyağlı Ispanak Kökü

Kış aylarında hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızın başında vitamin ve mineral deposu sebzeler geliyor. Örneğin yemyeşil yapraklarıyla antioksidan deposu ıspanak... Demir yönünden de oldukça zengin olan bu sebzenin kökleriyle yapılan zeytinyağlı yemeği çok seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz.

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19Zeytinyağlı Soğan Dolması
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Zeytinyağlı Soğan Dolması

Soğan Türk yemeklerinde mutlaka bulunması şart olan malzemelerin başında geliyor. Neredeyse her yemeğe eklenen ve lezzeti katlayan soğanın kendisiyle bir yemek yapmaya ne dersiniz? Kıymalısı da benzersiz olan soğan dolmasını biz bu kez zeytinyağlı hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz enfes zeytinyağlı soğan dolması tarifi...

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20Zeytinyağlı Yaz Türlüsü
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Zeytinyağlı Yaz Türlüsü

Yaz sofralarının en sevilen yemeklerinden biridir türlü. Etlisi de yapılabilir ancak yazın hafif olsun diye genellikle zeytinyağlısı tercih edilir. Birçok sebzenin lezzetini ve sağlığını bir araya getiren yaz türlüsü tarifi malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…

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21Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması
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Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması

Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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