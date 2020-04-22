Tok tutuyor, tatlı ihtiyacını önlüyor... İşte sahur sofrasında mutlaka bulunması gerekenler

Yeşil sebzeler ve salatalar bol miktarda su içerdikleri için hem çok fazla kalori almadan kolayca doymanızı hem de uzun süre tok kalmanızı sağlarlar. Üstelik dereotu, maydanoz, nane gibi hoş kokulu yeşillikler nefesinizi tazelemeye de yardımcı olur. Bu nedenle sahur sofralarınızda maydanoz, nane, fesleğen gibi yeşilliklerle yapılmış salatalar, buharda pişmiş brokoli, fırında Brüksel lahanası gibi sebzeler bulundurabilirsiniz. Salatalarınıza 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave etmeyi de unutmayın. İşte semizotu, yoğurt ve cevizi bir araya getiren bir tarif!