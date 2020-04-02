Anadolu çorbası tarifi
Anadolu çorbası, adı üzerinde buram buram Anadolu kokan, bol tahıllı ve bakliyatlı nefis bir çorba. Özellikle kış aylarında doyurucu özelliğiyle öne çıkan Anadolu çorbası, birçok kişinin favorileri asında. Siz de bu çorbayı sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte çok doyurucu ve besleyici Anadolu çorbası tarifimiz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım su bardağı aşurelik buğday
- Yarım su bardağı nohut
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- Yeteri kadar su
- 1 adet limonun suyu
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı nane
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Anadolu çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın.
Ertesi gün süzüp yine ayrı tencerelerde haşlayın.
Kırmızı mercimeği de üçüncü bir tencereye alın.
Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
Haşladığınız buğday ve nohudu da çorbaya ekleyin ve bir-iki taşım kaynatın.
Bu arada soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını kızdırıp soğanı yağda kavurun.
Soğana salça, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.
Ardından bu sosu çorbanıza ekleyip karıştırdıktan sonra hepsini birkaç dakika daha pişirin.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun…