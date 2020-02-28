Nohut piyazı tarifi
Piyaz denince akıllara genellikle kuru fasulye geliyor ancak nohutla hatta yeşil mercimekle de enfes bir piyaz yapabilirsiniz. Tek başına servis edebileceğiniz gibi et yemeklerinin yanında da sunabileceğiniz nohut piyazının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 su bardağı nohut
- 1 demet taze soğan
- 1 adet kırmızı soğan
- 4-5 dal maydanoz
- 2 dal taze nane
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 çorba kaşığı limon suyu
- 2 çorba kaşığı sirke
- Tuz
- Pul biber
- Sumak
Nohut piyazı tarifi nasıl yapılır?
Nohudu 8-10 saat önceden ıslatın.
Ertesi gün süzüp yumuşayana kadar bol suda haşlayın.
Süzüp soğuk suya aldığınız nohutların kabuklarını elinizle ovalayarak soyun.
Nohutları salata kasesine aktarıp kenara alın.
Maydanoz, nane ve taze soğanı ince ince kıyın.
Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın.
Soğanı ve yeşillikleri nohutlara ilave edin.
Zeytinyağı, sirke, limon suyu, tuz, sumak ve pul biberi karıştırıp bir sos elde edin.
Sosu da üzerine gezdirip harmanladıktan sonra piyazınızı servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…