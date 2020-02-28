MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Salata Tarifleri Haberleri Nohut piyazı tarifi
GeriSalata Tarifleri Nohut piyazı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Nohut piyazı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nohut piyazı tarifi
Abone Olgoogle-news

Piyaz denince akıllara genellikle kuru fasulye geliyor ancak nohutla hatta yeşil mercimekle de enfes bir piyaz yapabilirsiniz. Tek başına servis edebileceğiniz gibi et yemeklerinin yanında da sunabileceğiniz nohut piyazının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1,5 su bardağı nohut
  • 1 demet taze soğan
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 4-5 dal maydanoz
  • 2 dal taze nane
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 çorba kaşığı limon suyu
  • 2 çorba kaşığı sirke
  • Tuz
  • Pul biber
  • Sumak

Nohut piyazı tarifi nasıl yapılır?

Nohudu 8-10 saat önceden ıslatın.

Ertesi gün süzüp yumuşayana kadar bol suda haşlayın.

Süzüp soğuk suya aldığınız nohutların kabuklarını elinizle ovalayarak soyun.

Nohutları salata kasesine aktarıp kenara alın.

Maydanoz, nane ve taze soğanı ince ince kıyın.

Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın.

Soğanı ve yeşillikleri nohutlara ilave edin.

Zeytinyağı, sirke, limon suyu, tuz, sumak ve pul biberi karıştırıp bir sos elde edin.

Sosu da üzerine gezdirip harmanladıktan sonra piyazınızı servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi