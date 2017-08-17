Sağlıklı beslenenlere, detoks yapanlara rengarenk smoothie'ler

Pancarlı, domatesli, salatalıklı... Hepsi birbirinden lezzetli ve sağlıklı olan bu smoothie tariflerini mutlaka deneyin...
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Yaz aylarında hem serinlemek hem de lezzetli bir şeyler içmek isteyenlerin ilk aklına gelen alternatiflerden, smoothie! Genelde çeşitli meyveler kullanılarak yapılan bu içeceği sebzeyle de hazırlayabilirsiniz. Üstelik, sebzeli smoothie’lerinizin tadını ve ne kadar tok tuttuğunu görünce siz de şaşıracaksınız!
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Pancarlı smoothie tarifi
C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren pancarın kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye çok sayıda faydası var.
Bu muhteşem içecek yaz aylarında en fazla tercih edilenlerden. Çünkü bu tropikal lezzetler, gün ortasında yaşadığımız enerji düşüşünü anında ortadan kaldırıyor ve harika bir atıştırmalık olarak bize hizmet ediyor.
Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...
Smoothie’ler, sağlıklı beslenme düzenini bozmana gerek kalmadan tüketebileceğiniz son derece lezzetli içecekler. Bu şekilde bir yandan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri verirken, diğer yandan da kendinizi şımartabilirsiniz. Tarifi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan'a ait bu diyet smoothie de özellikle gün içinde yemek yemeye fırsatı olmayanlar için birebir. Doyurucu ve besleyici diyet smoothie tarifi aşağıda, afiyet olsun...
Zengin mineralli yapısıyla kivinin smoothie haline bayılacaksınız. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı etkisiyle herkesi kendine hayran bırakacak, kivili smoothie tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…
Probiyotikler bağırsak sağlığımız ve dolayısıyla bütünsel sağlığımız için çok önemli. Bu nedenle probiyotik içeren gıdaları beslenme düzenimize bol bol dahil etmemiz gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş’in hazırladığı bu smoothie tarifi, daha fazla probiyotik almak isteyenler için lezzetli bir seçenek. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin. Oldukça da pratik bir lezzet olan probiyotikli dut smoothie’nin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Yaz ayları için sağlıklı ve lezzetli bir içecek arayanların tercihleri arasında ilk sıraları smoothie’ler alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, hem düşük kalorili hem de antioksidan bir smoothie arayanlar için nefis bir tarif hazırladı. Porsiyonu 100 kalorilik bu vegan içeceği özellikle ara öğünlerde zevkle tüketeceksiniz. Afiyet olsun…
Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...
Yediğimiz içtiğimiz şeylerde lezzeti çok önemsiyoruz elbette, ama sağlık da aynı şekilde önemli. Hele ki aynı anda hem lezzetli hem de sağlıklı olan tariflere bayılıyoruz. Örneğin bu smoothie tam bir lezzet deposu olmasının yanı sıra karın yağlarını eritmekte de çok etkili. Zahmetsiz hazırlanışıyla da göz dolduran karın düzleştiren smoothie tarifi vazgeçilmeziniz olacak!
Smoothie’nin içine yulaf gibi tok tutan malzemelerin katılması ve smoothie karışımının bir kasede servis edilmesine, smoothie bowl deniyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu çok lezzetli ve doyurucu smoothie’yi denemek isterseniz, leziz muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifimiz hemen aşağıda…