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Haber Giriş: 17 Ağustos 2017 - 15:33 | 

Sağlıklı beslenenlere, detoks yapanlara rengarenk smoothie'ler

Pancarlı, domatesli, salatalıklı... Hepsi birbirinden lezzetli ve sağlıklı olan bu smoothie tariflerini mutlaka deneyin...

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Yaz aylarında hem serinlemek hem de lezzetli bir şeyler içmek isteyenlerin ilk aklına gelen alternatiflerden, smoothie! Genelde çeşitli meyveler kullanılarak yapılan bu içeceği sebzeyle de hazırlayabilirsiniz. Üstelik, sebzeli smoothie’lerinizin tadını ve ne kadar tok tuttuğunu görünce siz de şaşıracaksınız!

2Pancarlı smoothie tarifi
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Pancarlı smoothie tarifi

C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren pancarın kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye çok sayıda faydası var.

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3Ispanaklı smoothie tarifi
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Ispanaklı smoothie tarifi

Tam bir C vitamini, protein ve folik asit deposu olan ıspanağı bu tarifle daha da kolay tüketeceksiniz.

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4Domatesli smoothie tarifi
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Domatesli smoothie tarifi

Yaz aylarında tam da domates mevsimiyken bu çok faydalı smoothie'yi bol bol yapın için...

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5Salatalıklı smoothie tarifi
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Salatalıklı smoothie tarifi

Yaz aylarında vücudunuzu serinletecek ve hücrelerinizin su ihtiyacını karşılayacak enfes bir smoothie tarifi...

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6Mangolu naneli smoothie tarifi
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Mangolu naneli smoothie tarifi

Bu muhteşem içecek yaz aylarında en fazla tercih edilenlerden. Çünkü bu tropikal lezzetler, gün ortasında yaşadığımız enerji düşüşünü anında ortadan kaldırıyor ve harika bir atıştırmalık olarak bize hizmet ediyor. 

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7Yeşil ve sarı biberli smoothie tarifi
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Yeşil ve sarı biberli smoothie tarifi

En iyi antioksidan ve bağışıklık güçlendiricilerden biri olan biberi sevmeyenler bile bu tarife bayılacak.

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8Kerevizli smoothie tarifi
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Kerevizli smoothie tarifi

Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse?

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9Avokadolu smoothie tarifi
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Avokadolu smoothie tarifi

Avokadoyu her zamankinden farklı bir yolla tüketmek istiyorsanız bu smoothie'yi deneyebilirsiniz.

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10Kırmızı biberli smoothie tarifi
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Kırmızı biberli smoothie tarifi

Kırmızı biberin antioksidan ve zayıflatıcı özelliğinden bu smoothie'yle bol bol faydalanabilirsiniz.

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11Orman meyveli smoothie tarifi
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Orman meyveli smoothie tarifi

Vitamin deposu olan bu içecek yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak!

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12Ahududulu smoothie tarifi
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Ahududulu smoothie tarifi

İçinizi ferahlatacak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak sağlıklı bir içecek tarifi de ahududulu smoothie. Üstelik kan şekerini de düşürüyor.

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13Üç malzemeli smoothie tarifi
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Üç malzemeli smoothie tarifi

Bu üç malzemeli lezzetli içecek, son derece sade ve abartısız. Bu tarif için ihtiyacınız olan üç şey; muz, avokado ve süt.

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14Enerji veren smoothie tarifi
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Enerji veren smoothie tarifi

Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...

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15Muzlu smoothie tarifi
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Muzlu smoothie tarifi

Sıcak günlerde içinizi ferahlatacak meyveli bir içecek. Muzlu smoothie tarifine bayılacaksınız!

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16Diyet smoothie tarifi
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Diyet smoothie tarifi

Smoothie’ler, sağlıklı beslenme düzenini bozmana gerek kalmadan tüketebileceğiniz son derece lezzetli içecekler. Bu şekilde bir yandan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri verirken, diğer yandan da kendinizi şımartabilirsiniz. Tarifi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan'a ait bu diyet smoothie de özellikle gün içinde yemek yemeye fırsatı olmayanlar için birebir. Doyurucu ve besleyici diyet smoothie tarifi aşağıda, afiyet olsun...

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17Kivili smoothie tarifi
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Kivili smoothie tarifi

Zengin mineralli yapısıyla kivinin smoothie haline bayılacaksınız. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı etkisiyle herkesi kendine hayran bırakacak, kivili smoothie tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…

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18Şeftalili ve kremalı smoothie tarifi
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Şeftalili ve kremalı smoothie tarifi

Hem çok doyurucu hem de çok besleyici bir smoothie tarifi. İster kahvaltı olarak ister ara öğün olarak tüketebileceğiniz şeftalili ve kremalı smoothie tarifi...

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19Probiyotik dut smoothie tarifi
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Probiyotik dut smoothie tarifi

Probiyotikler bağırsak sağlığımız ve dolayısıyla bütünsel sağlığımız için çok önemli. Bu nedenle probiyotik içeren gıdaları beslenme düzenimize bol bol dahil etmemiz gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş’in hazırladığı bu smoothie tarifi, daha fazla probiyotik almak isteyenler için lezzetli bir seçenek. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin. Oldukça da pratik bir lezzet olan probiyotikli dut smoothie’nin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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20Antioksidan smoothie tarifi
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Antioksidan smoothie tarifi

Yaz ayları için sağlıklı ve lezzetli bir içecek arayanların tercihleri arasında ilk sıraları smoothie’ler alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, hem düşük kalorili hem de antioksidan bir smoothie arayanlar için nefis bir tarif hazırladı. Porsiyonu 100 kalorilik bu vegan içeceği özellikle ara öğünlerde zevkle tüketeceksiniz. Afiyet olsun…

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21Klasik smoothie bowl tarifi
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Klasik smoothie bowl tarifi

Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...

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22Karın düzleştiren smoothie tarifi
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Karın düzleştiren smoothie tarifi

Yediğimiz içtiğimiz şeylerde lezzeti çok önemsiyoruz elbette, ama sağlık da aynı şekilde önemli. Hele ki aynı anda hem lezzetli hem de sağlıklı olan tariflere bayılıyoruz. Örneğin bu smoothie tam bir lezzet deposu olmasının yanı sıra karın yağlarını eritmekte de çok etkili. Zahmetsiz hazırlanışıyla da göz dolduran karın düzleştiren smoothie tarifi vazgeçilmeziniz olacak!

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23Kırışıklıklardan arındıran smoothie tarifi
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Kırışıklıklardan arındıran smoothie tarifi

Bu güzellik iksiri cilt yumuşatıcı içeceğe bayılacaksınız! Hem cildinize hemde midenize iyi gelecek smoothie tarifi...

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24Muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifi
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Muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifi

Smoothie’nin içine yulaf gibi tok tutan malzemelerin katılması ve smoothie karışımının bir kasede servis edilmesine, smoothie bowl deniyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu çok lezzetli ve doyurucu smoothie’yi denemek isterseniz, leziz muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifimiz hemen aşağıda…

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