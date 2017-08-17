Sağlıklı beslenenlere, detoks yapanlara rengarenk smoothie'ler

Probiyotik dut smoothie tarifi Probiyotikler bağırsak sağlığımız ve dolayısıyla bütünsel sağlığımız için çok önemli. Bu nedenle probiyotik içeren gıdaları beslenme düzenimize bol bol dahil etmemiz gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş’in hazırladığı bu smoothie tarifi, daha fazla probiyotik almak isteyenler için lezzetli bir seçenek. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin. Oldukça da pratik bir lezzet olan probiyotikli dut smoothie’nin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…