Hürriyet Lezizz'in şubat ayında en sevilen tariflerini sizin için derledik

Çilekli magnolia tarifi Magnolia tatlısı, adını New York’ta bulunan Magnolia Bakery’den alan bir tatlı. Daha doğrusu bu pastanenin imzası. Ancak bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz bu kez tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…