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GeriLezizz Menüler Hürriyet Lezizz'in şubat ayında en sevilen tariflerini sizin için derledik
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 27 Şubat 2020 - 11:27, /

Hürriyet Lezizz'in şubat ayında en sevilen tariflerini sizin için derledik

Hürriyet Lezizz okurları şubat ayı içinde yüzlerce nefis yemek tarifimizi okudu, denedi, sevdikleriyle paylaştı. Ancak bazı tarifler diğerlerinden çok daha fazla popüler oldu. Özellikle nefis tatlı tariflerimiz bu ay öne çıktı. Sizin için şubatta Lezizz'in en fazla tercih edilen yemek tariflerini derledik. Arada kaçırdıklarınız varsa bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Afiyet olsun...

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1Çilekli magnolia tarifi

Çilekli magnolia tarifi

Magnolia tatlısı, adını New York’ta bulunan Magnolia Bakery’den alan bir tatlı. Daha doğrusu bu pastanenin imzası. Ancak bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz bu kez tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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2Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası, etli çorbaları sevenler için birebir. İçinde kemik suyu, yoğurt ve yumurta olduğu için tam bir protein deposu olan bu çorba, özellikle kış günlerinde sofranızda mutlaka bulunması gerekenlerden. Oldukça da doyurucu olan düğün çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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3Hurma tatlısı tarifi

Hurma tatlısı tarifi

Hurma tatlısı, Sivas mutfağının en güzel şerbetli tatlılarından biri. Ağızda dağılan kıvamıyla da yiyen herkesin gönlünü fethedecek bu tatlıyı hazırlamak çok kolay. Çayınızın yanına leziz bir eşlikçi ararsanız, hurma tatlısını mutlaka denemelisiniz. Bizden söylemesi...

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4Vişneli mekik tarifi

Vişneli mekik tarifi

Pastanelerde sık sık karşımıza çıkan en nefis tatlılardan biridir mekik. Özellikle vişneli olanının tadına doyum olmaz. Peki vişneli mekik nasıl yapılır? İşte mis gibi tereyağı kokulu nefis vişneli mekik tarifimiz. Afiyet olsun…

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5Fırında helva tarifi

Fırında helva tarifi

Sofranızda farklı bir tatlıya yer vermek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, fırında helvayı denemeden geçmeyin. Elinizin altında bulunan birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, işte fırında helva tarifi...

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6Yumurta tatlısı tarifi

Yumurta tatlısı tarifi

Eğer canınız aniden tatlı isterse, birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifimiz var. Yozgat mutfağından yumurta tatlısı... Yapılışı bakımından oldukça basit olan bu tatlıyı çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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7Padişah yastığı tatlısı tarifi

Padişah yastığı tatlısı tarifi

Padişah yastığı hem şerbetli hem de kremalı tatlıları sevenler için çok doğru bir seçenek. Görüntüsü oldukça ihtişamlı olan bu tatlının yapılışı ise oldukça kolay. Klasik bir pandispanya hazırlayıp arasına krema koyuyor, üzerine de şerbet döküyorsunuz. Ayrıntıları merak ettiyseniz sizi aşağı alalım. İşte padişah yastığının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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8Mantar sote tarifi

Mantar sote tarifi

Mantar sote, her mevsim tüketilen ve kısa sürede hazırlanan enfes yemeklerden biri. İster ana yemek olarak isterseniz de et veya makarnanın yanında zevkle tüketin. Peki, mantar sote nasıl yapılır? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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9Kilis katmeri tarifi

Kilis katmeri tarifi

Katmer genellikle Gaziantep mutfağına ait bir tatlı olarak biliniyor ama bu tarifimizde bahsi geçen katmer Kilis yöresinden. Çıtır çıtır hamuru, içindeki mis gibi kaymağı ve görüntüsüyle herkesin içini açan yemyeşil Antep fıstığı sayesinde benzersiz bir lezzete kavuşan Kilis katmerinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek anlatıyoruz. Siz de deneyin, pişman olmayacaksınız…

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10Hira tatlısı tarifi

Hira tatlısı tarifi

Hira tatlısı son dönemlerin en aranan tatlılarının başında geliyor. İrmikle yapılan bu şerbetli tatlı hem çok pratik hem de çok lezzetli olduğu için, sofralarını tatlısız bırakmak istemeyenlerin favorilerinden. Özel günlerde misafirlerinize de gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz hira tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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11Lokma tatlısı tarifi

Lokma tatlısı tarifi

Lokma tatlısı genelde Ege mutfağıyla özdeşleştiriliyor ama farklı yörelerimizde de sık sık karşımıza çıkabiliyor. Bu seferki tarifimiz Kilis mutfağının lokma tatlısı. Şerbetinde bulunan gül suyuyla lezzetlenen bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları karşınızda. Afiyet olsun…

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12Yalancı Laz böreği tarifi

Yalancı Laz böreği tarifi

Laz böreği Karadeniz mutfağının en sevilen tatlılarından ancak yapılışı biraz zahmetli olduğu için evlerde sık sık yapılması mümkün olamıyor. Böyle durumlarda ise devreye yalancı Laz böreği giriyor. Baklava yufkasıyla kolayca yapabileceğiniz bu tatlının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Size sadece mutfağa gidip denemesi kaldı. Afiyet olsun…

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13Kadayıflı kek tarifi

Kadayıflı kek tarifi

Kadayıf, her lezzete ayrı yakışıyor. Daha çok tatlılarda görmeye alışık olsak da tuzlu tariflerde de kullanıyoruz. Yaş ve kavrulmuş kadayıfın bir arada olduğu kadayıflı kek de onlardan biri. Farklı tarzda bir kek arayanların favorisi olacağına eminiz. Üzeri çıtır çıtır kızarmış kadayıflı keki denemek isterseniz, haydi mutfağa! Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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