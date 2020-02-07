Kilis katmeri tarifi

Toz şekeri bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı su ekleyin.

Kaynayana kadar karıştırarak pişirip kıvamlı bir şurup elde edin ve kenara alın.

Una tuzu ve aldığı kadar suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Cevizden biraz büyük olacak şekilde 18 adet bezeye ayırdığınız hamuru üzerini örterek 2-3 saat kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurları yağlanmış mermer tezgah üzerinde önce merdane sonra da el ile açarak zar gibi ince bir hale getirin.

Karşılıklı kenarlarını katlayarak kare haline getirdiğiniz yufkanın üzerine öbek öbek kaymak serpin.

İki taraftan katlayıp dikdörtgen şekline getirin ve kızgın tereyağında her iki tarafı da pembeleşene kadar kızartın.

Tezgahın üzerinde 3x3 büyüklüğünde karelere ayırdığınız katmeri servis tabağına dizin.

Üzerine önce kıvamı koyulaşmış şerbetten gezdirin ardından pudra şekeri serpin.

Son olarak dövülmüş Antep fıstığı ve tarçın ile süslediğiniz tatlınızı sıcak servis edin. Afiyet olsun…