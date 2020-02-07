Kilis katmeri tarifi
Katmer genellikle Gaziantep mutfağına ait bir tatlı olarak biliniyor ama bu tarifimizde bahsi geçen katmer Kilis yöresinden. Çıtır çıtır hamuru, içindeki mis gibi kaymağı ve görüntüsüyle herkesin içini açan yemyeşil Antep fıstığı sayesinde benzersiz bir lezzete kavuşan Kilis katmerinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek anlatıyoruz. Siz de deneyin, pişman olmayacaksınız…
- Yağda
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram un
- 20 gram tuz
- 1 kilogram kaymak
- 1 çay bardağı tereyağı
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı çekilmiş Antep fıstığı
- 1 kilogram toz şeker
- 300 gram tereyağı
- 2 su bardağı sıvı yağ
Kilis katmeri tarifi nasıl yapılır?
Toz şekeri bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı su ekleyin.
Kaynayana kadar karıştırarak pişirip kıvamlı bir şurup elde edin ve kenara alın.
Una tuzu ve aldığı kadar suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Cevizden biraz büyük olacak şekilde 18 adet bezeye ayırdığınız hamuru üzerini örterek 2-3 saat kadar dinlendirin.
Dinlenen hamurları yağlanmış mermer tezgah üzerinde önce merdane sonra da el ile açarak zar gibi ince bir hale getirin.
Karşılıklı kenarlarını katlayarak kare haline getirdiğiniz yufkanın üzerine öbek öbek kaymak serpin.
İki taraftan katlayıp dikdörtgen şekline getirin ve kızgın tereyağında her iki tarafı da pembeleşene kadar kızartın.
Tezgahın üzerinde 3x3 büyüklüğünde karelere ayırdığınız katmeri servis tabağına dizin.
Üzerine önce kıvamı koyulaşmış şerbetten gezdirin ardından pudra şekeri serpin.
Son olarak dövülmüş Antep fıstığı ve tarçın ile süslediğiniz tatlınızı sıcak servis edin. Afiyet olsun…