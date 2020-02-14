Yalancı Laz böreği tarifi
Laz böreği Karadeniz mutfağının en sevilen tatlılarından ancak yapılışı biraz zahmetli olduğu için evlerde sık sık yapılması mümkün olamıyor. Böyle durumlarda ise devreye yalancı Laz böreği giriyor. Baklava yufkasıyla kolayca yapabileceğiniz bu tatlının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Size sadece mutfağa gidip denemesi kaldı. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 12 adet baklava yufkası
- 50 gram tereyağı
Muhallebisi için:
- 500 mililitre süt
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı un
- 3,5 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası
Şerbeti için:
- Yarım su bardağından biraz fazla su
- Yarım su bardağından biraz fazla şeker
- 1-2 damla limon suyu
Yalancı Laz böreği tarifi nasıl yapılır?
Su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın.
İçine limon suyunu ilave edip bir iki dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Muhallebi için olan malzemeleri bir tencereye alıp karıştırarak pişirin.
Kıvamı koyulaşan muhallebiyi ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Baklava yufkalarını ortadan ikiye bölün ve kurumamaları için bir poşete yerleştirin.
Tereyağını eritip dikdörtgen şeklindeki fırın kabının tabanını yağlayın.
Yufkalardan birini fırın kabına yerleştirip yeniden yağlayın.
10 adet yufkayı bu şekilde aralarını yağlayarak üst üste dizin.
Ilınan muhallebiyi yufkaların üzerine döküp her tarafı eşit olacak şekilde yağlayın.
Muhallebinin üzerine kalan 14 kat baklava yufkasını yine aralarını yağlayarak yerleştirin.
En üst katı da yağlayın.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Bu esnada tatlıyı büyük kareler şeklinde kesin. Keserken muhallebinin kenarlardan fışkırmamasına dikkat edin.
Tatlınızı üstü kızarana kadar pişirip fırından alın.
5 dakika kadar ılınmasını beklediğiniz tatlının üzerine soğuyan şerbeti yavaş yavaş dökün.
Tatlı şerbeti çektikten sonra soğumasını bekleyip servis edin. Afiyet olsun…