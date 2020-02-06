Yumurta tatlısı tarifi

Yumurtaları bir kasede çırpın.

Üzerine yoğurt ve 2 yemek kaşığı un ekleyip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozunu da bir miktar unla karıştırın ve hamura ekleyin.

Derin bir kızartma tenceresine sıvı yağı koyup kızdırın.

Karışımdan bir tatlı kaşığı alıp yağın için lokma şeklinde bırakın.

Rengi pembeleşince yağdan çıkarın.

Şerbeti için de; su, şeker ve limon suyunu bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra 15 dakika pişirip soğutun.

Tatlı soğuyunca ılık şerbeti üzerinde gezdirip 30 dakika kadar dinlendirin.

Dilerseniz üzerini Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...