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Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Yumurta tatlısı tarifi

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Yumurta tatlısı tarifi

Eğer canınız aniden tatlı isterse, birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifimiz var. Yozgat mutfağından yumurta tatlısı... Yapılışı bakımından oldukça basit olan bu tatlıyı çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 5 su bardağı şeker
  • Birkaç damla limon suyu

Yumurta tatlısı tarifi nasıl yapılır?

 

Yumurtaları bir kasede çırpın.

Üzerine yoğurt ve 2 yemek kaşığı un ekleyip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozunu da bir miktar unla karıştırın ve hamura ekleyin.

Derin bir kızartma tenceresine sıvı yağı koyup kızdırın.

Karışımdan bir tatlı kaşığı alıp yağın için lokma şeklinde bırakın.

Rengi pembeleşince yağdan çıkarın.

Şerbeti için de; su, şeker ve limon suyunu bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra 15 dakika pişirip soğutun.

Tatlı soğuyunca ılık şerbeti üzerinde gezdirip 30 dakika kadar dinlendirin.

Dilerseniz üzerini Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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