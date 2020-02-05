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Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:18,
Fırında helva tarifi
Sofranızda farklı bir tatlıya yer vermek ister misiniz? Eğer düşünürseniz, fırında helvayı denemeden geçmeyin. Elinizin altında bulunan birkaç malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Tadı damağınızda kalacak bir tatlı sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, işte fırında helva tarifi...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram tahin helvası
- 2 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Fırında helva tarifi nasıl yapılır?
Helvayı küp küp doğrayıp derin bir kaseye alın.
Üzerine süt, tereyağı, limon suyu ve rendesini ilave edin.
Tüm malzemeleri çatalla ya da blender’la ezin.
Karışımı güveçlere ya da ısıya dayanıklı kaplara bölüştürün.
Fırını önceden ısıtın. Güveçleri de fırına verin.
Üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...