Füme et nedir? Füme et nasıl yapılır ve nasıl yenir?

Mutfakta ve restoranlarda sıklıkla duyduğumuz füme kavramı daha çok et ve et ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Tütsülenmiş bir tadı olan fümenin ne olduğu ve nasıl yapılıp, yendiği merak ediliyor. İşte füme et ile ilgili merak edilenler…

Füme Et Nedir?

Füme et, balık gibi (Somon füme, dil füme vb.) gıdaların ateş dumanında kurutulmasıdır. Füme et, normal ete göre daha dayanıklı olmaktadır. Füme et, yüz yıllar öncesinde eti bozulmadan saklamak isteyen insanların geliştirdiği yöntemler arasında yer almaktadır. Zor koşullara dayanabilen füme et, aynı zamanda odun dumanında olgunlaştığı için farklı bir lezzete de sahip olmaktadır. Bu ağaçlarında doğrudan odunları yerine, duman çıkarması bakımından kabuk ve talaşları tercih edilir.

Füme Et Nasıl Yapılır?

Füme et yapılırken aşağıdaki aşamalardan geçmektedir;

Etlerin şerit halinde kesilmesi

Eti bozan bakterileri etkisiz hale getirmek için tuzlu su yardımıyla ovma ve bekletme

Gölgede ya da hafif rüzgarlı bir bölgede kurumaya bırakma

Kurutulmuş etlerin dumana maruz bırakılarak tütsülenmesi, aşamaları yer almaktadır.

Füme Et Nasıl Yenir?

Füme et en çok soğuk sandviç hazırlamak için ve burger menülerinde kullanılır. Füme et sandviçlerin besin değerini artırarak daha uzun süre tok kalmanıza yardım eder.

Pizza tariflerinde de sıklıkla karşılaştığımız dana ya da hindi füme et, pizzaya çok yakışır.

Salataların tadına farklı bir lezzet katan füme et, alternatif arayanlar için harika bir tercih olabilir.