Filtre kahve nasıl yapılır? Filtre kahvenin püf noktaları

Güzel bir filtre kahve yapmak için en doğru yol, kaliteli bir kahve makinesine sahip olmaktır. Bu kahve makineleri çeşit çeşit kahve yapabilecek özelliktedir. Ancak kahve makineniz yok demek kahve yapamayacaksınız demek değil.

French press diye de bilinen çok uygun fiyatlı kahve demlikleri, kolayca filtre kahve yapabilmenize imkan sağlar. Arzu ederseniz doğrudan bardağın üzerine yerleştirilen ve damlama yöntemiyle kahve yapan porselen filtreleri de kullanabilirsiniz. Ancak bu filtrelerin içine bir de kağıt filtre yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Kahvenizin lezzetli olmasının bir diğer şartı da doğru ölçüde öğütülmüş olmasıdır. Kahvenizi çekirdeğinin lezzetini ve kavurmasını beğendiğiniz bir kahveciden öğütülmüş olarak alabileceğiniz gibi evde kendiniz kavurup öğütebilirsiniz de. Ancak ne olursa olsun kahvenin öğütme ölçüsünün pişirme tekniğine uygun olması şarttır. Aksi takdirde kahvenizden yeterince verim alamazsınız.

Kahve ince, orta ya da kalın öğütülebilir. İnce öğütülmüş kahve için 15 saniye öğütme işlemi yapılması yeterlidir. İnce öğütülmüş kahve koni biçiminde filtresi olan kahve makineleri ya da espresso makineleri için uygundur. Orta öğütülmüş kahve için 8-10 saniye öğütme işlemi yapmak yeterlidir. Orta öğütülmüş kahve düz zeminli filtresi olan kahve makinelerine uygundur. Kalın öğütülmüş kahve ise 6 saniyede hazır olur. French press’te kalın öğütülmüş kahve kullanılır.

Kahvenizi yaparken kahve-su oranına da dikkat etmelisiniz. Kahvenizi ölçekle ölçmeniz her zaman işinize yarar. Fincan başına 6-8 gram kahve koymak yeterlidir. Suyu eklerken de çok kaynar vaziyette olmamasına dikkat edin. Kaynattığınız suyu 1-2 dakika soğuttuktan sonra kahvenin üzerine dökün. Aksi takdirde yağ asitleri buharlaşır ve kahvenizin tadını kaçırır.

Kahveye metal kaşık sokmamak da dikkat edilmesi gereken bir diğer püf noktasıdır.

Kahvenizin lezzetini çeşitlendirmek istiyorsanız içine sıcak süt, süt köpüğü, aroma verici şuruplar ekleyebilir ya da doğrudan aromalı kahvelerle de denemeler yapabilirsiniz.