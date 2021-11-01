Evde midye dolma en lezzetli nasıl yapılır? Midye dolma tarifi ve kolay yapımı

MasterChef midye dolma yapımı ile ekran başındakilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Yarışmacıların hünerlerini sergiledikleri midye dolma tarifi, evde midye dolma nasıl yapılır sorularını beraberinde getirdi. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz midye dolma tarifi ve yapımı...

Midye Dolma Tarifi İçin Malzemeler



40 adet kabuklu midye

40 adet kabuklu midye 3/4 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

Pilavı için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

Evde Midye Dolma Nasıl Yapılır?

Öncelikle midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın.

Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın.

Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.

Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.

Diğer yandan pilavı pişirmeye başlayabilirsiniz.

Bunun için; pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın.

Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun.

Zeytinyağı tencerede ısıtın.

Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.

Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.

Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.

Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.

Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.

En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.

Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.

Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.