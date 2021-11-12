Ev yapımı krokan tarifi: Evde krokan nasıl yapılır?

Krokan, toz şekerin ocak üzerinde karamelize edilirken çeşitli meyvelere bal ilave edilmek suretiyle soğutularak ve kalıplandırarak elde edilen gevrek, kıtır yiyecektir. Gozinaki ve sert helva şeklindedir. Ayrıca, SSCB ve Rusya'da çeşitli şekerlemelerde üretilen fındık şekeridir. Peki krokan evde nasıl yapılır? İşte, ev yapımı krokan tarifi...

Krokan Tarifi Malzemeleri

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı fındık veya badem içi

1 yemek kaşığı su

2 damla limon suyu

Krokan Nasıl Yapılır?

Yapışmaz bir tavaya şekeri koyun. Yanmaması için 1 yemek kaşığı su ilave edin.

Fındıkları veya bademleri irice çekerek ilave edin ve sürekli ama yavaş yavaş tahta bir kaşıkla karıştırın.

Rengi turuncu bir hal alınca fazla kararmadan 2 damla limon suyu ilave edin. Hemen karıştırarak ocaktan alın.

Pişirme kağıdının üzerine yayarak dökün. Kaşığın ucu ile hafifçe vurarak kalın yerlerini parçalayarak birbirinden ayırın.

Soğuduktan sonra istediğiniz boyutta ufalayıp kek ve pastalarınızda kullanabilirsiniz.

İsterseniz krokanı fındık olmadan aynı tarifle yapabilirsiniz.

Krokan Kaç Kalori?

Krokanlı yerfıstığı, şeker ve yağ içeriği nedeniyle diyet yapanlar için dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır. 100 gram krokanda yaklaşık olarak 485 kalori bulunmaktadır.