Elmalı profiterol tarifi ve malzemeleri: Elmalı profiterol nasıl yapılır?

Yapımı ve malzemeleri oldukça pratik olan elmalı profiterol tarifi, beş çaylaınıza hızlı bir çözüm getirecek. Aynı zamanda faydalı bir tatlı olan elmalı profiterol nasıl yapılır merak edenler, işte tarifi ve yapım aşamaları...



Elmalı Profiterol Malzemeleri

1 paket pötibör bisküvi

4 adet tatlı elma

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz

2,5 su bardağı süt

1 paket çikolatalı sos

Hindistan cevizi

Elmaları soyup rendeleyin.

Elmalı Profiterol Nasıl Yapılır?

Pötibör bisküviyi elinizle çok toz gibi olmayacak şekilde kırıp elmaların üzerine ekleyin.

Cevizi irice dövün ve tarçınla birlikte elmalara ilave edin.

Hepsini karıştırıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Topları bir tabağa dizip buzdolabında dinlendirin.

Bu esnada çikolata sosunu 2,5 su bardağı sütle karıştırarak pişirin.

Sosu ocağın üzerinde soğuttuktan sonra buzdolabından çıkardığınız topların üzerine hepsi kaplanacak şekilde yayın.

Hindistan cevizi rendesiyle süsleyip servis yapın.