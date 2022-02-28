Elmalı profiterol tarifi ve malzemeleri: Elmalı profiterol nasıl yapılır?
Çay sohbetlerinizi tatlandıracak olan elmalı profiterol, son günlerin gözde tatlıları arasında yer alıyor. Yalancı profiterol de denen elmalı profiterol adını şeklinden alıyor. Esas hamur ile yapılan krema dolgulu profiterolden farklı olarak ise petibör bisküvi ve elma ile hazırlanıyor. Peki, elmalı profetrol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, elmalı profiterol tarifi...
Yapımı ve malzemeleri oldukça pratik olan elmalı profiterol tarifi, beş çaylaınıza hızlı bir çözüm getirecek. Aynı zamanda faydalı bir tatlı olan elmalı profiterol nasıl yapılır merak edenler, işte tarifi ve yapım aşamaları...
Elmalı Profiterol Malzemeleri
1 paket pötibör bisküvi
4 adet tatlı elma
1 çay kaşığı tarçın
Yarım su bardağı ceviz
2,5 su bardağı süt
1 paket çikolatalı sos
Hindistan cevizi
Elmaları soyup rendeleyin.
Elmalı Profiterol Nasıl Yapılır?
Pötibör bisküviyi elinizle çok toz gibi olmayacak şekilde kırıp elmaların üzerine ekleyin.
Cevizi irice dövün ve tarçınla birlikte elmalara ilave edin.
Hepsini karıştırıp hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.
Topları bir tabağa dizip buzdolabında dinlendirin.
Bu esnada çikolata sosunu 2,5 su bardağı sütle karıştırarak pişirin.
Sosu ocağın üzerinde soğuttuktan sonra buzdolabından çıkardığınız topların üzerine hepsi kaplanacak şekilde yayın.
Hindistan cevizi rendesiyle süsleyip servis yapın.