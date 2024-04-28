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Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci de şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına alıyor...

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Tam bir ‘pes artık’ dedirten olay.

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Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatmış...

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İzlemişsinizdir...

Yer; Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki Faik Hızıroğlu İlkokulu.

Doğuştan omurilik rahatsızlığı nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken 4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Bezci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarındaki halk oyunları gösterisinde oynamayı hayal ediyor.

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Öğretmeni Batuhan Altundal, Zeynep’i kucağına alıyor, engel tanımayan Zeynep el işaretleriyle erik dalı oynayan halk oyunu ekibindeki arkadaşlarına eşlik ediyor.

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Tam bir ‘helal olsun öğretmenim’ dedirten olay. Hürriyet Ankara’da geçen cuma bu güzel görüntü için ‘Öğretmenim canım benim’ başlığını kullandık.

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İki öğretmen de ‘Öyle de öğretmen var böyle de öğretmen var’ dedirtiyor.

RESEPSİYON NOTLARI





Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçen çarşamba Ankara’daki büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri için Mogan Park Konukevi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu verdi.

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Resepsiyon sonrası Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ile sohbet ettik. Başkan Yavaş ile sohbetimizden hem izlenimlerimi hem de sohbet başlıklarından notlar aktarmak istedim.

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Aldığı yüksek oyun şımarıklığı içinde değil.

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Ekibindekileri Keçiören’i kazanma konusunda ikna etmekte zorlanmış.“İlk önce tek kazanacağımıza inanan bendim” diyor.

ABB Meclisi’nde kente dönük kararların tüm parti gruplarının uzlaşısıyla alınmasından yana bir politika izleyeceğinin mesajını veriyor.

Ulaşım için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Rekreasyon alanları ve parklar, 100 binden fazla Ankaralıyı ağırlıyormuş.“Betonsuz ve ticari alan olmadan sayılarını artıracağız” dedi.

Ankapark ile ilgili yeni gelişmeler var. Yakında halka açılacak hale gelebilir.

‘25 ilçe belediye başkanıyla el ele verip birlikte çalışmayı’ vurguluyor.

ALTINDAĞ’IN VE BELEDİYENİN FOTOĞRAFINI SOKAKTA ÇEKMEK

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, seçildikten sonra, ‘Altındağ Belediyesi’nin fotoğrafını çekeceğini’ söylemişti. Tiryaki ilçenin ve belediyenin fotoğrafını sokakta çekiyor. Bence doğru olanı da yapıyor. Hem mahalle sakinlerini dinliyor hem de cadde cadde, sokak sokak, park park, tesis tesis, inceleme yapıyor. Altındağlılar! Veysel Tiryaki bir anda sokağınızda ya da parkınızda önünüze çıkarsa şaşırmayın...