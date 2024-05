Haberin Devamı

“İklim için okul grevi” diye bir eylem başlattı. Medyanın ilgisini çekti.

*

Dünya sisteminin, çocuk yaştaki genç bir kızın sistem açısından pek de “yakın tehdit” oluşturmayan aktivizmine ihtiyacı vardı galiba. Bu nedenle Greta, el üstünde tutuldu.

Nobel’e aday gösterildi. Time’a kapak oldu. BM toplantılarında ağırlandı. Davos’a davet edildi.

Devlet başkanları, başbakanlar, “neler de biliyor bu küçük hanım” der gibi babacan bir edayla dinliyorlardı Greta’yı.

*

Sonra Greta, rolünü abartmaya başladı. Yapıp ettikleri sistemin kodamanlarının hoşuna gitmemeye başladı. Önce yüz vermeyi kestiler. Ardından da “bu kız da çok olmaya başladı ama” tavrı koymaya başladılar. Bir gösteride karga tulumba gözaltına alınması, bunun en somut kanıtıydı.

*

Gazze olayı patlak verince tarihin en doğru yerinde durdu bizim Greta.

Yüreği Filistin için atmaya başladı. Filistin kefiyesini boynuna sardı. Gazze eylemlerine tam destek vermeye başladı. İsrail’i feci kızdırdı. İsrail ve yandaşları savaş açtılar ona. Milim geri adım atmadı Greta. Sapasağlam, sımsıkı durdu Filistin’in yanında.

*

En son Eurovision’daki İsrail protestolarında başı çektiğini görünce... “Sen bizim her şeyimizsin Greta” demek en azından benim boynumun borcu oldu.

YENİ BİR İLETİŞİM MODELİ OLARAK FAHRETTİN KOCA MODELİ

Dikkatlerden kaçmasın:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta “Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı” başlıklı bir basın toplantısı yaptı.

*

Bu toplantıya...

Sözcü TV de davet edildi, Akit TV de... Halk TV de davet edildi A Haber de...

Hiçbir ayrım yapılmadı. Hiçbir akreditasyona gidilmedi.

İktidara yakın, iktidara muhalif... Ne kadar medya varsa hepsinin temsilcileri toplantıdaydılar.

Hepsi özgürce sorularını sordu, yanıtlarını aldı.

*

Bu yeni bir iletişim modelidir.

Modelin üç ayağı var:

BİR: Kendine güven. İKİ: Sınırsız açıklık. ÜÇ: “İstediğin soruyu sor kardeşim” rahatlığı.

*

Her kuruma, her partiye, her bakanlığa örnek olsun.

SEFO DA İMAM-HATİPLİYMİŞ

Şarkılarına her zaman mesafeli ama anlayışlı bir tebessümle yaklaşmışımdır Sefo’nun.

En çok dinlenenler listelerine girdikçe tuhaf biçimde mutlu olurdum.

Niye? Bilmem. Nedensizce böyleydi.

*

Ve nedenini buldum bu yakınlığın: Meğer bizim Sefo da imam-hatipliymiş.

*

Samsun Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni bitirmiş. DJ Kadir Çetin’in sunduğu radyo programında açıklamış bunu. Aynı programda İslam’ın şartlarını saymış takır takır. Gusül abdesti tarifi vermiş bir güzel. Bir de “cumaları kaçırmam” demiş.

*

Okuldaşımız Sefo’ya bin selam!

KAMU YÖNETİCİLERİNE TASARRUF SLOGANLARI

Protokolü azalt. / Konvoy yapma. / Tek otobüs yeter. / Ballı seyahatlerden kaç. / Minibüse doluş. / Sokak lezzetlerine yönel. / Şaşalı otel toplantılarına son ver. / Lambaları söndür.

SİYASET HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR KENAN

Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’ya konuşmuş.

*

Söylediklerini özet geçiyorum:

*

“Ben hayatımı yaşayacaktım. Beni milletvekili yaptılar. Hayatımı yaşayamadım.”

*

Kenan kardeş, siyaset zor iştir.

Fedakârlık ister, hizmet aşkı ister, çok çalışmak ister, çok dinlemek ister.

Her babayiğidin yapacağı bir iş değildir yani siyaset.

Allah rızası için koşacaksın, terleyeceksin.

*

İyi niyetle seni siyasete sokmuşlar. Sende öyle bir babayiğitlik harcı görmüşler. Millete vekil yapmışlar.

Fakat gel gör ki sen öyle bir babayiğit değilmişsin.

CEM ADRİAN’IN GAZZE DEYİŞİ

Cem Adrian’ın bir konser videosunu izledim.

“Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünü söylüyordu.

Her zamanki gibi yine müthiş bir içtenlikle. Yaşayarak ve yaşatarak.

*

Türküyü söylerken bir ara öyle bir “Gazze” dedi ki Cem Adrian...

Göklere erişen feryatlar, kışın sonunun bahar oluşu ve “bu da gelir bu da geçer” vurgusu... Hepsi ama hepsi bir anda hakikat olup çıktı.