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Kumandan Djiku

#Fenerbahçe#Alexander Djiku#Süper Lig

Ön liberoda görev yapan Ganalı, bulunduğu bölgeye hükmeden bir oyun sergiledi.

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Seçim senaryoları, Konya deplasmanındaki puan kaybı, İsmail Yüksek-İrfan Can’ın sakatlığı derken sezon başındaki sinerjisinden çok uzak bir ortamda Kayserispor karşısında Kadıköy’e çıktı Fenerbahçe. Taraftarın maça ilgisi bile beklenen seviyenin altındaydı.

Santra öncesinde takımı toplayıp konuşmasını yapan İsmail Kartal, mesajı sadece oyuncularına değil bir yandan da tribündeki ve televizyonları başındaki sarı lacivertli taraftara vermeyi amaçlıyordu belli ki.

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KULAKLAR OLiMPiYAT’TAYDI

Gözler sahada, kulaklar Olimpiyat Stadı’ndaydı aslında. Fenerbahçe, ilk yarıyı topa alışılmışın dışında, daha az sahip olarak tamamladı. Opta verilerine göre devreyi %45 topla oynamayla tamamladılar ki bu sezon ilk yarılarda daha düşük istatistik sadece iç sahada Galatasaray ve deplasmanda Adana Demirspor karşısında vardı.

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TOPLA AZ BULUŞTULAR AMA... 

Topla az buluşmak, etkisiz bir takım hissiyatı verse de gerçek bunun tersiydi. 11’i isabetli 15 şut, Batshuayi ve Djiku’nun golleriyle iki gol ve özellikle Gökhan Sazdağı’nın arkasına sarktığı pozisyonlarla gayet güçlü bir oyunun ardından soyunma odasına gitti sarı lacivertliler.

Djiku’ya birkaç cümle gerekir. İsmail Kartal’ın, adaşının yokluğunda o bölgede bir kumandana ihtiyacı vardı. Hani Krunic’in altını hiç dolduramadığı o rol.

Ganalı, bulunduğu bölgeye o kadar hükmeden bir oyun oynadı ki “birkaç maç daha denenir miydi?” soru işaretleriyle sezonu tamamlıyor.

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ÜRETKENLiK iKiNCi YARI AZALDI

İkinci yarı, Kayserispor’un yorulmasının da etkisiyle topa daha çok sahip olan ama üretkenliği ilk yarı seviyelerinde olmayan bir Fenerbahçe vardı. Skoru aldıktan ve tribünlerden gelen çatlak seslerden sonra başkasını beklemek zaten biraz hayalcilik olurdu.

GEÇEN SEZONUN KOPYASI GiBi

Sarı lacivertliler için sezonun en acı yanı, bir mucize olmazsa geçen sezonun bir anlamda kopyasının yaşanmış olması. Burada tabi ki Galatasaray’ın iki sezonda da olağanüstü serilerinin payı büyük. Aslında gayet başarılı olan performans, kırılma anlarında o eşiğin geçilememesiyle hatırlanacak.

#Fenerbahçe#Alexander Djiku#Süper Lig
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