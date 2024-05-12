Fenerbahçe'de Michy Batshuayi durdurulamıyor! Belçikalı yıldız ilke imza attı, Djiku golcülere taş çıkardı

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırladığı maçta Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'nun performansları dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında 11’de yer aldı. Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısındaki ilk 11’i şu isimlerden oluştu;"Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi."

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FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı olan Mert Müldür’ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rade Krunic ve Serdar Aziz, Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

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SAKATLIĞINI ATLATAN OOSTERWOLDE 11’DE

Fenerbahçe’nin 11 Nisan’da Olympiacos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, tedavi sürecinin beklenenden kısa sürmesinin ardından idmanlara başlamıştı. 23 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasına 11’de başladı.

DJIKU ORTA SAHADA GÖREV ALDI

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Sezon başından bu yana stoper bölgesinde görev alan tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic’in sakatlıkları sebebiyle Kayserispor karşısında orta sahada görev yaptı.

İLERİ UÇTA FORMA BATSHUAYI’NIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısında santrfor pozisyonunda Michy Batshuayi’ye 11’de şans verdi. Bu sezon ligin geri kalan bölümünde sadece 2 kez ilk 11’de yer alan Belçikalı forvet, 7 tanesi sonradan oyuna girdiği maçlarda olmak üzere toplam 11 gol atma başarısı gösterdi. Kartal’ın lig maçlarında tercih ettiği Edin Dzeko ise Süper Lig’de bu sezon 2’nci kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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İSMAİL KARTAL TAKIMI ORTA SAHADA TOPLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı başlamadan önce tüm takımı orta sahada toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoninin ardından teknik ekibi ve yedek oyuncularla birlikte sahaya giren Kartal, tüm takıma bir konuşma yaptı.

ALDIĞI SÜRE BAŞINA EN GOLCÜ OYUNCU

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe'de ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında skor anlamında performansını arttıran tek isim oldu.

Tüm sezon sadece üç lig karşılaşmasına 11'de başlayan Batshuayi, Fenerbahçe'nin dakika başına en golcüsü oldu.

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İKİNCİ YARIDA 8. GOL

Ligin ilk yarısında 4 gol ve 1 asist yapan Belçikalı futbolcu, ligin ikinci yarısında son dakikalarda attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmuştu. Yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısında 8. golünü Kayserispor'a attı.

BATSHUAYI KAYSERİSPOR'U SEVİYOR

Türkiye'deki lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Kayserispor olan Michy Batshuayi (4 maçta 6 gol), Süper Lig'de ilk kez bir ekibin ağlarını tek sezondaki iki karşılaşmada da havalandırdı.

DJIKU'DAN HARİKA GOL

Fenerbahçe'nin stoper oyuncularından Alexander Djiku, Kayserispor karşısında ön libero mevkinden başlarken golcülere taş çıkaracak bir vuruşla fileleri havalandırdı.

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Müsabakanın 43. dakikasında ceza sahası sol çaprazından gelişine ayak içiyle güzel bir vuruş çıkaran Djiku, skoru 2-0 yaptı.