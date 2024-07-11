İlk 15 dakika hariç Fenerbahçe üretken değildi

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Rakip takımın yeni teknik direktörü Milanlı efsane Gattuso olunca savunma ve orta alan kontrolü ve disiplini üst düzeydeydi.

FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI AMA...

İlk 30 dakika baskılı oynayan Sarı lacivertliler, 14’te Dzeko ile net pozisyon yakaladı. Kaleci gole izin vermedi. 1 dakika sonra Krunic’in kale alanından kafasını son anda çizgiden savunma çıkardı. Bu dakikadan sonra yavaş yavaş Hajduk dengeyi kurdu. Özellikle orta alan ve savunma bloklarının dengeli ve kontrollü yayılımı, başta Fred olmak üzere Fenerbahçe’nin merkezden gelmesine fırsat vermedi.

Cengiz kanadından gelişigüzel ortalar dışında üretkenlik gelmezken, Kent kanadı ise Mourinho etkisiyle çok mücadeleci ve etkindi.

GATTUSO BİLDİĞİMİZ GİBİYDİ

2. yarı değişikliklerle gençler şans buldu ancak Krunic’in zarif topuk pasında Dzeko’nun arkasında kalan top dışında akıllarda kalan enstantane yoktu. Pazartesi kampa katılan Livakovic ilk 11’de, Szymanski ise sonradan şans buldu. Üretkenlik olarak ilk 15 dışında çözüm bulamayan bir Fenerbahçe izledik.

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Gattuso ise oyunculuğundaki agresifliğini, sezon öncesi hazırlık maçında bile 90 dakika gösterdi. Hiç susmadı, sinirlendi, kenara gelenleri hırpaladı. Maç sonu da ‘Resmi maç ya da özel fark etmez. Benim stilim, futbol aşkım bu” dedi.