×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal: 'Galatasaray'a en iyi şekilde hazırlanacağız'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartal: Galatasaraya en iyi şekilde hazırlanacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 21:35

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 3-0 Kayserispor / Maç sonucuFenerbahçe 3-0 Kayserispor / Maç sonucuHaberi görüntüle

SAHADAKİ TOPLANTIDA NE KONUŞTULAR?

Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı.

GALATASARAY'A HAZIRLANACAĞIZ

İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!