Domates nasıl kurutulur ve saklanır? Evde fırında, ipte ve güneşte çeri, armut ile dilimli domates kurutma

Domates genellikle kurutularak da tüketilebilir. Kurutulmuş domates salatalarda ve kahvaltılarda da tüketilebilir. Sağlıklı gıdalar arasında yer alan domates güneşte ve fırında kurutulabilir.

Domates Nasıl Kurutulur?

Domatesin yoğun olarak yetiştirildiği yaz aylarında domates kurutulabilir. Domates kurutmak hem ekonomik hem de oldukça lezzetli olabilir. Evde domates kurutulurken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Kış hazırlıkların başında domates kurutulması gerekmektedir. Evde domates kurutulması için öncelikle en taze ve iyi domateslerin seçilmesi gerekmektedir. Domatesler mutlaka hormonsuz ve ilaçlanmamış olmamalıdır.

Sulu domatesler ise zor kurur. Bazı domatesler de sulu olduğunda nemlenip bozulabilir. O nedenle köyde doğal yollar ile yetişen domatesler kurutulmalıdır. Domatesler kurutulmadan önce mutlaka tuzlanmaları gerekmektedir. Domatesler mutlaka kaya tuzu ile tuzlanmalıdır. Domatesler dilimlendikten sonra kaya tuzu ile tuzlanır. Domatesler dik bir şekilde ikiye kesilmelidir. Domatesler balkon ve ya bahçe gibi alanlara serilen bir bezin üzerinde kurutulmalıdır.

Kurutulan Domates Nasıl Saklanır?

Sebze ve meyvelerin lezzetlerinin arttırılması için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Domatesler genel olarak güneşte kurutulabilir. Yaz aylarının en sıcak döneminde domateslerin kurutulması yerinde olacaktır. Kurutulan domateslerin uygun koşullarda saklanması gerekir. Aksi takdirde kurutulan domates kısa bir zamanda bozulabilir. Kurutulan domatesler cam bir kavanozun içerisinde ve ya bez bir torbada da saklanabilir. Kurutulmuş domatesler bez bir torbada bozulmadan aylarca saklanabilir. Ayrıca cam kavanozların içerisinde de domatesler uzun bir süre bozulmadan kalabilir.

Evde Fırında, İpte ve Güneşte Çeri, Armut ile Dilimli Domates Kurutma

Besin değeri oldukça yüksek olan domatesler birbirinden farklı şekilde kurutulabilir. Yaz mevsimi ürünü olan domatesler yazın en sıcak döneminde uygun şartlarda kurutulabilir. Evde domates kurutacak kişiler fırın içerisinde domates kurutabilirler. Yağlı kağıt serilen fırının içerisine domatesler ince dilimlenerek dizilir. Üzerine ise kaya tuzu serpilir.

Domatesler yaklaşık 2 saatte kurutulabilir. Bunun yanı sıra domatesler iyice yıkandıktan sonra ikiye bölünüp ipe dizilir. Domatesler bu şekilde ipte de rahat bir şekilde kurutulur. Domatesler armut şeklinde dilimlenerek kurutulabilir. Domatesin çeşidine ve imkanlara göre birbirinden farklı domates kurutuma yöntemleri kullanılabilir.

Fırında Domates Nasıl Kurutulur?

Fırında domates kurutmak için adım adım ilerlemek gerekir. Fırında domates yılın her ayında rahatlıkla kurutulabilir. Öncelikle domatesler dik olarak ortadan ikiye bölünür. Sonrasında ise domatesler fırının ızgara teline dizilir. Domateslerin kesik kısımları mutlaka yukarı bakmalıdır. Fırının sıcaklığı 150 dereceye geldikten sonra 3 saat pişirme gerçekleşir. Fırında pişirme sırasında domatesler ara sıra kontrol edilmelidir.

Domateslerin rengi kararmadan fırından çıkarılması gerekir. Ayrıca güneşte domates kurutulduğunda da lezzeti daha da artacaktır. Güneşte domates kurutulurken üzerine mutlaka kaya tuzu serpilmelidir. Böylece domatesin uzun süre saklanabilmesi mümkün olabilir.

Kurutulmuş Domates İle Neler Yapılır?

Kurutulmuş domates ile birbirinden güzel tarifler yapılabilir. Kurutulmuş domates ile lezzetli bir kahvaltılık yapılabilir. Kurutulmuş domateslerin üzerine bir diş sarımsak ezilmeli ve zeytinyağı damlatılmalıdır.

Kavanoza yerleştirilen bu karışım her kahvaltıda rahat bir şekilde tüketilebilir. Son yıllarda ön plana çıkan kuru domatesler salataların içlerine de doğranabilir. Kuru domates salatalara ve yemeklere lezzet katacak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kurutulmuş domatesin de kendine has bir lezzeti bulunur.