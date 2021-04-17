Cookie Tarifi: Çikolatalı cookie nasıl yapılır?
Görüntüsüyle iştah kabartan cookie’ler son dönemlerde ülkemizde de oldukça popüler olmaya başladı. Aslen ‘Amerikan Cookie’ leri olarak bilinen bu şahane çikolatalı kurabiyeler, günün her saatinde asla hayır diyemeyeceğiniz türden. Siz de sevdiklerinizle birlikte cookie’ler hazırlamak istiyorsanız, işte püf noktalarıyla birlikte cookie tarifi…
Cookie Tarifi İçin Malzemeler
125 gram tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
Çeyrek su bardağı esmer şeker
1 tatlı kaşığı vanilya
1 adet yumurta
2 su bardağı kadar un
Yarım tatlı kaşığı karbonat
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı çikolata parçacıkları
İlk olarak, un, tuz ve karbonatı bir kasede karıştırıp kenarda bekletin.
Oda sıcaklığında getirdiğiniz tereyağını ve şekerleri çırpma kabına koyup krema kıvamı alana kadar çırpın.
Vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Yumurtayı da ilave edip mikser kullanmadan karıştırın
Son olarak unlu karışımı ilave edip hamur haline gelene kadar çırpın.
Çikolata parçalarının yarısını hamura ekleyip elinizle harmanlayın.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Hamurdan ufak toplar koparıp elinizle yuvarlayarak tepsiye dizin.
Ayırdığınız çikolata parçalarını fazla bastırmadan hamurların üzerine yerleştirin.
Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış fırına verin ve 10-12 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.
Cookie'lerinizi fırından çıkarıp biraz soğumalarını bekleyin, aksi halde sıcakken parçalanabilirler.