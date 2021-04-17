Cookie Tarifi: Çikolatalı cookie nasıl yapılır?

Cookie Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı esmer şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

1 adet yumurta

2 su bardağı kadar un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı çikolata parçacıkları

Cookie Nasıl Yapılır?

İlk olarak, un, tuz ve karbonatı bir kasede karıştırıp kenarda bekletin.

Oda sıcaklığında getirdiğiniz tereyağını ve şekerleri çırpma kabına koyup krema kıvamı alana kadar çırpın.

Vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Yumurtayı da ilave edip mikser kullanmadan karıştırın

Son olarak unlu karışımı ilave edip hamur haline gelene kadar çırpın.

Çikolata parçalarının yarısını hamura ekleyip elinizle harmanlayın.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hamurdan ufak toplar koparıp elinizle yuvarlayarak tepsiye dizin.

Ayırdığınız çikolata parçalarını fazla bastırmadan hamurların üzerine yerleştirin.

Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış fırına verin ve 10-12 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.

Cookie Yapmanın Püf Noktası

Cookie'lerinizi fırından çıkarıp biraz soğumalarını bekleyin, aksi halde sıcakken parçalanabilirler.