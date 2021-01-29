Çizilmiş yemek tabaklarını ilk günkü hale getirmenin en kolay yolu

Tabakların çiziklerini kolayca tamir etmenin yolu krem tartardan geçiyor. Marketlerde kolayca bulunabilen krem tartar, özellikle pastacılıkta çok sık kullanılıyor. Çırpılmış yumurtanın kıvamını uzun süre korumasını sağlayan krem tartar, şekerin de kristalize olmasını önlüyor. Dahası krem tartar ile karbonat bir araya gelince ortaya kabartma tozu çıkıyor.

İçinde sitrik asit bulunduğu için özellikle temizlikte çok işe yarayan bir ürün olan krem tartarla tabaklarınızı tamir etmeye gelirsek…

İhtiyacınız olanlar biraz krem tartar biraz da su. Tabii bir de temiz bir mutfak bezi.

-- Öncelikle çiziklerini tamir etmek istediğiniz tabağı güzelce yıkayıp kurulayın.

-- Ardından krem tartarı çiziklerin üzerine azar azar serpiştirin.

-- Birkaç damla su ekleyip parmağınızla karıştırarak macun kıvamına getirin.

-- Bu macunu yavaş ve yuvarlak hareketlerle çiziklerin olduğu noktalara güzelce yedirin. Çizik izleri kaybolana kadar bu işleme devam edin.

-- Çizikler iyice kuruduğunda tabakları durulayın ve kurulayın. Hepsi bu kadar! Pırıl pırıl yemek tabaklarınız, nefis yemeklerinizi servis etmeye hazır…