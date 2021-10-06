Ceviz nasıl kurutulur ve saklanır? Evde taze yeşil kabuklu ceviz kurutma yöntemleri

Ceviz ağaç üzerinde yetişen ve kendisine has bir kokusu bulunan bitki çeşididir. Üretimi çok eski çağlara kadar dayanan ceviz üretimi aynı zamanda alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Vücudun gereksinimi olan omega-3 yağ asidinin yaklaşık olarak % 85'ini karşılamaktadır.

Evde Taze Yeşil Kabuklu Yaş Ceviz Nasıl Kurutulur?

Taze yeşil cevizin ev ortamı içerisinde kurutulabilmesi için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Toplanmış olan cevizler, ilk olarak yeşil kabuğundan ayrılır. Taze yaş cevizin yeşil olan kabuğundan ayrılması aşamasında elleri karartan özelliğinin bulunması söz konusu olmaktadır. Bu sebepten dolayı ellerin kararmasını önlemek amacı ile eldiven takılması gerekmektedir. Yeşil kabuğundan ayrılmış olan cevizler, suyla yıkanır. Daha sonra, gölge bir yerde ve bir çarşaf üzerine ince bir biçimde serilerek kuruması beklenir. Altta kalan bölümlerinin de kuruması için ara ara karıştırılmalıdır.

Kurutma işleminin çok daha kolay yapılması için ise, tel ızgara da kullanmak mümkündür. Üretimi yüksek miktarda olan üreticiler, kurutma işleminin daha kısa bir şekilde devam etmesi için, tel ızgara kullanmaktadırlar. Bu yöntem ile cevizler, alttan daha rahat hava aldığı için çok daha çabuk kurumaktadır.

Gölge olan bir yerde 1 hafta boyunca ters düz edilip kurutulan cevizlerin bütünüyle kuruduğu rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Cevizin gölgede kurutulmasının sebebi ise, güneş ışınlarının cevizin tat ve niteliğini bozmasından kaynaklanmaktadır.

Evde Yaş Ceviz kurutma Yöntemleri Nelerdir?

Yaş cevizin kurutulması kapsamında çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En sık tercih edilen yöntem ise yaş cevizin güneşte kurutulması yöntemidir. Bunun dışında tercih edilen bir başka yöntem ise yaş cevizin fırın içerisinde kurutulmasının sağlanmasıdır. Cevizlerin toplanmasından sonra kabuğu çıkarmak gerekmektedir. Çekirdekleri alınır. Bir fırın tepsisinin içerisine yerleştirilir ve daha sonra da 50 ° C'ye ısıtılmış olan fırına koyulur. Kurutma süresi ise 20 ile 40 dakika olmaktadır.

Ceviz Evde Nasıl Saklanır?

Cevizin evde saklanması oldukça kolay bir işlemdir. Kabuğu çıkarılmış olan iç cevizi hava geçirmeyen saklama kaplarının içerisinde ve buzdolabında altı ay süre ile saklamak mümkündür. Derin dondurucuda ise en çok bir sene boyunca saklanabilmektedir. Buzdolabı dışında, karanlık, kuru ve serin olan bir ortamda kabuklu cevizler muhafaza edilebilmektedir.