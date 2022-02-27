Bolonez soslu lazanya tarifi: Arda İle Omuz Omuza 'Bolonez Soslu Lazanya' nasıl yapılır?

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arda İle Omuz Omuza'da bu hafta bolonez soslu lazanya tarifi yapılacak. PEki, bolonez soslu lazanya nasıl yapılır? İşte, Arda Türkmen özel tarifi bolonez soslu lazanya...

Bolonez Soslu Lazanya Malzemeleri

10 adet lazanya yaprağı

1 su bardağı toz parmesan peyniri

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gr. dana kıyma

6-7 adet olgun domates ( kabukları soyulmuş )

1 soğan

10-15 adet mantar

1 rendelenmiş havuç

1 adet ince doğranmış kereviz sapı

2 diş sarımsak

Taze zencefil rendesi 1 tatlı kaşığı

2 sap biberiye

1 dolu tutam tuz

1 dolu tutam karabiber

Peynirli Beşamel Sos için Malzemeler

1-2 yemek kaşığı tereyağı ( 40gr. )

2 yemek kaşığı un

2-3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi

100 gr. peynir rendesi

1-2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

Bolonez Soslu Lazanya Nasıl Yapılır?

Bolonez sos için; zeytinyağını kızdırın. Kıymayı kahverengi olana kadar karıştırarak pişirin. 1 adet küçük küçük doğranmış soğanı, suyuyla beraber doğranmış domatesleri, dilimlenmiş mantarları, havucu, doğranmış kereviz sapını, sarımsağı, taze zencefili, biberiyeyi, tuz ve karabiberi ekleyin. Kaynamaya bırakın. Sonra ateşi kısın, kapağını kapatmadan 1 saate yakın pişirin.

Beşamel sos için; tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyin,1 dakika karıştırarak pişirin. Sütü ekleyin. Sos kaynayana ve kalınlaşana kadar karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın. Rendelenmiş peynir ve parmesan peynirini ekleyip, peynirler eriyene kadar karıştırın.

Fırına dayanıklı kabın en altına beşamel sostan biraz dökün ve yayın, ardından lazanya yapraklarını serin. Beşamel sos, bolognese sos ve lazanya yaprağı şeklinde soslar bitene kadar tekrarlayın. En üstü lazanya yaprağıyla kapatın. Kalan beşamel sosu üzerine yayın. Dilerseniz parmesan peyniri veya kaşar peyniri serpin. 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.