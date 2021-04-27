Bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte pratik bezelye yemeği yapmanın püf noktaları

Bezelye Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

1 kilogram taze bezelye

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Su

Sıvı yağ

Bezelye Yemeği Nasıl Yapılır?

Bezelyeleri güzelce temizleyip yıkayın.

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.

Sıvı yağı soğanlarla birlikte tencereye ekleyin.

Soğanları tamamen pembeleşene kadar kavurduktan sonra salçaları da tencereye ilave edin.

Biraz daha kavurduktan sonra sarımsak ve bezelyeleri ekleyin.

Bu sırada domatesi küp küp doğrayın.

Doğranmış domatesleri de ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatın ve yemeği kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişme esnasında tencerede yeteri kadar su kalmazsa biraz daha su ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Taze bezelye yemeğiniz hazır. Bezelye yemeğinizi sıcak servis etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.

Bezelye Yemeği Yapmanın Püf Noktaları

Bezelye yemeği yaparken asıl önemli olan şey farklı sebzelerin pişme süreleridir. Tencerede pişen sebze yemeklerinde ilk olarak soğanın kavrulması zaten bilinendir. Bezelye yemeğinde ek olarak, patates ve havuç da bir miktar kavrulacağı için ilk etapta soğanı kavururken her zaman yaptığınız gibi tamamen yumuşayana kadar kavurmayın, hafifçe diri bırakın ki patates ve havuçlar kavrulurken soğan yanmasın. Patates ve havuç geç pişen sebzeler olduğu için bezelyeden önce eklenip bir miktar yumuşatılmalı ama tamamen pişmemeli. Aksi takdirde bezelyeyi ekledikten sonra bezelye pişene kadar patatesler dağılır.