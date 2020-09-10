Basmati pirincinin özelliği nedir? Adım adım basmati pilavı tarifi

Basmati, geleneksel olarak Hint alt kıtasından gelen çeşitli uzun, ince taneli aromatik pirinçtir. Asya birinci olarak bilinen basmati, genelde, haşlanarak pişirilir, pilav veya İran pilavı yapılır. Yağla savaşan bir nişasta olan amiloz, tüm pirinç türleri içinde en çok basmati pirincinde bulunur. Glisemik indeks değeri düşük olan bu karbonhidrat kolay kolay yağa dönüşmez.

Basmati Pilavı Nasıl Yapılır?



Gerekli Malzemeler



• 2 su bardağı basmati pirinç

• 4 su bardağı sıcak su

• bir tatlı kaşığı tuz

• 3 yemek kaşığı tereyağı

Basmati Pilavı Tarifi



Öncelikle basmati pirincini iyice yıkayıp suyunu süzün. Ardından bir tencere tereyağını eritip süzdüğünüz pirinçleri ekleyerek kavurun. Kavurma işlemi bittikten sonra tuz ve suyu ekleyip, kapağını kapatın. Pişen basmati pilavını 15 dakika dinlendikten sonra sunuma hazırlayabilirsiniz. Tenceremizin içinde tereyağını eritip yıkadığımız ve süzdüğümüz pirinçleri ekleyip 10 dakika kavuruyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra tuz, bulyon ve suyu ekleyip karıştırıyoruz, tencerenin kapağını kapatıp pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 15 dakika dinlendirip sunuma hazırlıyoruz.