Bakanlık seçti! İşte Türkiye'yi tanıtacak 19 şef
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefini belirledi. ‘Go Turkey’ web sitesinde ‘Türk Ünlü Şefler’ başlığıyla açılan sayfada, ünlü şefler hakkında şu ifadeler yer aldı:
Somer Sivrioğlu: 25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.
Kemal Demirasal: Şef olmadan önce profesyonel bir rüzgâr sörfçüsüydü. Deneysel restoranı Alancha, İstanbul’a açılmadan önce Çeşme’de doğdu.
Aylin Yazıcıoğlu: Nicole Restaurant’ın eski kurucusu ve eski şefidir. Paris’te okudu ve çalıştı.
Nusret (Salt Bae): Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı.
Arda Türkmen: İstanbul’da bir restoran sahibi ve sevilen televizyon kişisidir.
Maksut Aşkar: Ünlü restoranı Neolokal’da mutfağını yaratmak için çiftlikten masaya bir yöntem ve minimalist bir estetik kullanıyor.
Refika Birgül: Türk mutfağı hakkında yemek kitapları ve köşe yazıları yazmış bir yazar ve televizyon kişisidir.
Musa Dağdeviren: İstanbul’un en popüler restoranlarından Çiya’nın kurucusu. Anadolu’nun her yerindeki malzemelerden yararlanıyor.
Fatih Tutak: Türk mutfağını pişirdiği Bangkok’taki The House on Sathorn’da şef olarak yerleşti.
Doğa Çitçi: Gaziantep mutfağında uzmanlaşmıştır ve yöresel mutfağı tanıtan Gaziantep Mutfaklarının koordinatörüdür.
Osman Sezener: İzmir’deki köklerine dönüp OD Urla restoranını açmadan önce İtalya, İstanbul ve ABD’de çalıştı.
Ömür Akkor: Türk mutfağının Osmanlı kökenlerini araştıran gurme şef. Anadolu’nun kayıp tariflerinin izini sürüyor.
Mehmet Gürs: İstanbul’un en tanınmış şeflerinden biridir. Türk ve İskandinav mutfağını buluşturan şık bir mekân olan Mikla’yı kurdu.
Civan Er: Hatay mutfağından esinlenerek deneysel restoran Changa’da çalıştıktan sonra İstanbul’da Yeni Lokanta’yı açtı.
İsmet Saz: Tanınmış şeflerle çalışmak için ABD’ye gitmeden birçok restoranda çalıştı. 2015 yılında İstanbul’da TOI Restaurant & Lounge’u açtı.
Şemsa Denizsel: Önceki restoranı Kantin, İstanbul’a özgü yemekleri yalın, kaliteli bir estetikle yarattı. YouTube kanalı da var.
Serkan Güzelçoban: Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef. Almanya’da doğup büyümüş olmasına rağmen ailesi Denizli’den geliyor.
Ali Güngörmüş: Michelin yıldızı alan ilk Türk aşçıdır. Akdeniz mutfağına dair görüşü meşhurdur ve üç yemek kitabının yazarıdır.
Vedat Başaran: Osmanlı döneminden kalma yemek kitaplarından ilham alan bir şef ve yemek kültürü araştırmacısı.