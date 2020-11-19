Alanya'da Gülüklü çorba servis eden restoranlar lezzet haritasında yerini alıyor

Alanya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Gülüklü çorba, Alanya Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ’Alanya’ adına tescillenmiş ve tarifi koruma altına alınmıştı.

Tescilli lezzetin korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nden oluşan kontrol heyeti, saha çalışmalarında ikinci turu tamamladı.



GÜLÜKLÜ ÇORBA SUNAN İŞLETMELER LEZZET HARİTASINDA YERİNİ ALIYOR



Geleneksel tarife sadık kalarak Gülüklü çorba hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde gönüllü olarak bildirimde bulunan 8 lokanta ziyaret edildi ve yapılan kontrollerin ardından uygunluğu sağladığı tespit edilerek Gülüklü Çorba Üreten Tescilli Lezzet Noktası olarak belirlendi.

Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Gülüklü çorbanın tescillenmesi, Alanya mutfağının korunması ve doğru bilgilerle gelecek yıllara taşınması açısından en önemli çalışmalarımızdan birisidir" dedi.





’TANITIMLARINA DESTEK VERECEĞİZ’



Bu çalışmayı anlamlı kılacak en önemli unsurun öncelikle Alanya’daki restoranların tarife sadık kalması olduğunu belirten Çapa, "Bu sebeple, bugün tescilli lezzet sunduğunu belgelemek isteyen işletmelerimiz ziyaret edildi ve Gülüklü çorbayı tarife uygun ürettikleri tespit edilerek ’Tescilli Lezzet Noktası’ olarak onaylandı.

Önümüzdeki günlerde, ’Tescilli Lezzet Noktası’ olarak onaylanan tüm işletmelerimizin haritalandırılması çalışmaları ile tanıtımlarını destekleme çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.



’ALANYA MUTFAĞINA SAYGI VE DEĞER KATIYOR’



Alanya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de "Alanya Gülüklü çorbasının tescillenmesi, şehrin ortak hafızasında önemli bir yere sahip bir lezzetin korunması ve şehir dışından gelen misafirler tarafından da bilinir hale gelmesi açısından önemli bir çalışma. Gülüklü çorbayı aslına uygun olarak yaptığını beyan eden işletmelerimize ziyarette bulunduk. Bu belge sayesinde Alanya’daki vatandaşlarımız ve şehir dışından gelen misafirlerimiz gerçek Gülüklü çorba içtiklerinden emin olabilecek. Alanya mutfağına özen gösteren ve menülerinde geleneksel lezzetlerimize yer veren değerli işletmecilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.