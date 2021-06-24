24 çeşit peynirle ABD’ye ilk ihracat

Haziran ayı itibarıyla ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Ekici, 2021’in ikinci yarısında yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Şirket ABD pazarına, 24 çeşit peynir ürünüyle giriş yaptı.

Gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ettiklerini belirten Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, “60 yıldan uzun süredir sadece peynir üretiminden gelen uzmanlığımızı, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında peynir severlerle buluşturuyoruz. Bu yılın ilk beş ayında ihracatımızı yüzde 30 oranında arttırdık. Haziran ayı itibarıyla ABD ve yakın zamanda da Çin, AB gibi büyük pazarlara açılarak ülke ağımızı ciddi anlamda genişletiyoruz. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda son teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi Kıbrıs başta olmak üzere ABD, Azerbaycan, Afganistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Sudan, Kırgızistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyoruz. Ortadoğu ve Körfez pazarlarında ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Ürdün yer almayı arzu ettiğimiz öncelikli pazarlar arasında yer alıyor” diye konuştu.