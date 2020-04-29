Kücükİsletmemİcin projesiyle yeme içme sektöründe 5000 küçük işletmeye destek geliyor

Metro Türkiye, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Koronavirüs sürecinden sonra küçük işletmelere can suyu olmak amacıyla sağlanacak 5000 TL değerinde ürün ve hizmet desteğiyle işletmeler kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalarına yönlendirebilecek.

Metro Türkiye’nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleri ile şimdiden 1.000’i aşkın işletmeye yardım sağlayabilecek noktaya geldi.

Destekçilerin artması ile gelişecek olan proje kapsamında toplam 5 bin küçük işletmeye ürün ve hizmet yardımı hedefleniyor. Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak. Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve yaklaşık 10 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK’ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.