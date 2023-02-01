Skandal paylaşım

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğunun da bulunduğu odada erotik video kaydı yaparak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığına ilişkin haberlerin basın ve yayın kuruluşlarında yer almasının ardından harekete geçti. Video kaydının içeriğinin ‘müstehcenlik ve hayasızca hareketler’ suçu kapsamında kalabileceği gerekçesiyle kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

‘PARA İÇİN YAPTIM’

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kadının isminin H.K. olduğunu belirledi. H.K.’nin, Sultanbeyli’de yaşadığı eve dün sabah baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.K.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, “Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim” dediği iddia edildi.

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‘YANLIŞLIKLA AÇILDI’

H.K.’nin avukatı Ömer Tekin Türker, H.K.’nin 1.5-2 sene önce eşinden ayrı yaşadığı dönemde temizlik işleri yaparken aynı zamanda sosyal medya içerikleri ürettiğini, bir canlı yayın sırasında da eteğinin yanlışlıkla açıldığını, yayını hemen kapattığını ancak başkaları tarafından paylaşılarak yayıldığını söyledi.