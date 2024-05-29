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Kartal’da zincirleme kaza: 3 yaralı

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#Kartal#Zincirleme Kaza#Yaralı
Kartal’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 18:33

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptı ardından da park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartal-Samandıra bağlantı yolu Samandıra istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYT 37 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 34 KE 0612 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil park halindeki 41 UK 804 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kazada yol kenarında bulunan inşaat alanında çalışan bir işçi ve kazaya karışan otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#Kartal#Zincirleme Kaza#Yaralı

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