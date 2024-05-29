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Kürtün AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı: O anlar kamerada

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#Gümüşhane#Kürtün#AK Parti
Kürtün AK Parti Gençlik Kolları Başkanına bıçaklı saldırı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:02

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta (26), iş yerinde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.Y.’nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, kendisine ait iş yerinde otururken, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kürtün AK Parti Gençlik Kolları Başkanına bıçaklı saldırı: O anlar kamerada

Saldırıda, kalbinden bıçaklanan Usta ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Usta, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Usta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kürtün AK Parti Gençlik Kolları Başkanına bıçaklı saldırı: O anlar kamerada

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SALDIRI KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüpheli M. Y.'nin lavabodan çıkıp, kasada oturan Usta'ya bıçakla saldırdığı görüldü. 

Kürtün AK Parti Gençlik Kolları Başkanına bıçaklı saldırı: O anlar kamerada

 

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#Gümüşhane#Kürtün#AK Parti

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