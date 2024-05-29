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Amasya'da dehşet! Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurarak yaraladı

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#Amasya#Kadına Şiddet#Pompalı Tüfekle Saldırı
Amasyada dehşet Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:22

Amasya’da R.K (44), boşandığı H.B’yi (42) darbedip, pompalı tüfekle üç el ateş ederek ayağından vurarak yaraladı. Yaralı H.B., hastanede tedavi altına alınırken saldırgan R.K. yakalanarak tutuklandı. R.K.’nin eski eşini darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi’nde meydana geldi. R.K., bir süre önce boşandığı H.B.'nin yaşadığı apartmanın önüne gitti. R.K., burada minibüsten inen H.B.'yi darbedip yerde sürükledi, ardından da pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. H.B.’nin çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan H.B., Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, sokaktaki arbede çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde R.K., minibüsten inen eski eşi H.B’yi apartmanına gireceği anda darbetti. Ardından da H.B’yi sürükleyerek apartmanın önünden hızla uzaklaştırdı.

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#Amasya#Kadına Şiddet#Pompalı Tüfekle Saldırı

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