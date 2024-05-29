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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Meloni#İtalya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İtalya Başbakanı Meloniye Filistin Devletini tanıma çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İtalya Başbakanı Meloni’ye, İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’ye, İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Meloni#İtalya

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