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Ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

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#Nevşehir#Sokak Köpeği#Köpek
Ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 15:54

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde fırına ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58), yaralandı.

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Acıgöl ilçesinde sabah saatlerinde fırına ekmek almaya giden Necati Dikici, bir banka şubesinin yanına geldiği sırada sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karnından ve kolundan yaralanan Dikici, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu. Necati Dikici, kendi imkanları ile Acıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

Ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Olay sırasında çok korktuğunu belirten Necati Dikici, “Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Yere düştüm. Bana saldıran köpekler 8-10 taneydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çare bulsun, biz sokağa çıkamıyoruz. Çevreden gelen 8-10 kişi beni kurtardı. Buna önlem alınmasını istiyoruz. Kolumu, karnımı parçaladı. Çevredekiler ambulans çağırdı. Ama ambulans gelmeden arkadaşlar beni bir araçla hastaneye götürdüler. Artık sokağa çıkamam" dedi. 

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Ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

 

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#Nevşehir#Sokak Köpeği#Köpek

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