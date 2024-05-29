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Adana'da bir kişi mehdi olduğunu iddia etti! Gözaltına alındı

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#Adana#Polis#Adliye
Adanada bir kişi mehdi olduğunu iddia etti Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:27

Adana’da kendisinin “Mehdi” olduğunu öne süren Müslüm Şahin, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Müslüm Şahin, polis tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren bşahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkartıp, “Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir” dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.

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#Adana#Polis#Adliye

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