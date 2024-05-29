Efes-2024 Tatbikatı... Gece aşaması nefes kesti

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Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası düzenlendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti. Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasında planlanan senaryo kapsamında, topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek hedefler, kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vuruldu. Tatbikata 9 bin 139'u milli ve 45 ülkeden bin 745 misafir olmak üzere toplam 10 bin 884 personel katıldı.

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'TATBİKATTA PLANLANAN HEDEFLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Tatbikatta ilk olarak, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirilerek, planlanan hedefler etkisiz hale getirildi. Ön Kuvvet Harekatı kapsamında, ATAK bot ile süratli bot bölgeye intikal edip, denize bırakıldı ve keşif harekatı gerçekleştirildi. Ön Kuvvet Harekatı ve müteakiben icra edilen Amfibi Harekat ile Hava Hücum Harekatını'nın desteklenmesi kapsamında tespit edilen hedefler; keşif, gözetleme ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı.

Tatbikatın devam eden kısmında, düşmana yardım götüren gemi ele geçirildi. Ön Kuvvet Harekatı'nı destekleyen atışlar kapsamında, planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Ön Kuvvet Harekatı'nı destekleyen atışlar kapsamında, hedefler hava gücü ile ateş altına alınıp, ardından tespit edilen sualtı mayınlarının tahribi sağlandı. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedefler, topçu unsurları ile ateş altına alındı.

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MUHAREBE ARAMA KURTARMA GÖREVİNİN İCRASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Senaryo kapsamında gerçekleştirilen harekatta, amfibi birlikler limbo ve yükleme bindirilerek Amfibi Taktik Aldatma Harekatı yapıldı. Hazırlık atışları kapsamında planlı hedefler, hava gücü tarafından ateş altına alındı. Sonrasında Amfibi Keşif Harekatı gerçekleştirildi. Taarruz helikopterleri, inme bölgesinde tespit edilen hedefleri atışlarla etkisiz hale getirdi.

Harekatın devamında, Hava Hücum Harekatının icrası yapıldı. Düşmana ait unsurlara hava başı tesis eden dost birliklere müdahale edildi. Ardından, karşıt kuvvet topçu atışları ile baskı altına alındı. İnen birlikler tarafından, düşman tankları tanksavar silahı ile ateş altına alındı. Karşıt kuvvet, havan atışları ile baskı altına alındı. Hava Hücum Harekatının icrasında 1'inci dalga kapak atma mevkisine intikal etti ve sahile darbe atışları yapıldı. Topçu ve havan atışları düzenlendi. 1'inci dalganın kapak atmasının ardından, amfibi hücumu destekleyen topçu atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen istihkamcılık faaliyetleri gerçekleştirildi.

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Muharebe Arama Kurtarma (MAK) görevinin icrası gerçekleştirildi. Ana karada amfibi yükleme/ bindirme yapan unsurlar, hava taarruzuna maruz kaldı ve tespit edilen hava hedefleri, hava savunma silahları ile ateş altına alındı.

BİRÇOK SİLAH VE ARAÇ İLK KEZ KULLANILDI

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında; Kara Harekatı'nda ilk defa atışlı bir tatbikatta; Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran obüsü, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, BAHA İnsansız Hava Aracı, TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi, Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü, MİLKAR Taarruz Sistemleri, C-70 Termal Silah Nişangahı, E- 60 Termal Silah Dürbünü, A-960 Gündüz Görüş Dürbünü, A-600 Gece Görüş Dürbünleri, Silah Tespit Radarı, SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri, İHTAR İhasavar Sistemi, Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler kullanıldı.

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Deniz harekatında ise TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemi ve TCG PİRİREİS denizaltı, TCG DERYA ikmal muharebe destek gemisi ile TCG İSTANBUL Fırkateyni, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) yer aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nca; Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, Urgan İp Kamera Sistemi, Cadex Keskin Nişancı Tüfeği ve Night Force Atacr Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.

EFES-2024 Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.