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İstanbul Şişli'de aynı gün üç emlakçı dükkanı kurşunlandı

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#İstanbul#Şişli#Emlak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 15:48

İstanbul'un Şişli ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce 3 emlakçı kurşunlandı. Emlakçı Hüseyin Albeni, "Bize 4 kurşun isabet etmiş. Biz kendi halinde emlakçıyız. Kimseyle sorunumuz olmaz" dedi.

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Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki emlakçıda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, emlakçıya ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen emlakçı Hüseyin Albeni camdaki kurşun deliklerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GECE 2 DÜKKANA DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan Şişli'de aynı gece 2 emlakçıya daha silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırganların kaçtığı öğrenildi. Ekipler, saldrılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Şişlide aynı gün üç emlakçı dükkanı kurşunlandı

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İş yeri sahibi Hüseyin Albeni, "Sabah geldim iş yerim kurşunlanmış. Camlarımız kırılmış. Gece saatlerinde gelmişler. Bize 4 kurşun isabet etmiş. Biz kendi halinde emlakçıyız. Kimseyle sorunumuz olmaz" dedi.

İstanbul Şişlide aynı gün üç emlakçı dükkanı kurşunlandı

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#İstanbul#Şişli#Emlak

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