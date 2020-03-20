Pusuya müebbet istendi

OLAY 3 Aralık 2016 gecesi yaşandı. İş insanı Ercan Temur (38), saat 00.15 sıralarında evine ulaştı. Otomobilinde inmeye hazırlanan Temur, saniyeler sonra çapraz ateşe tutuldu. İkisi araç içinde, ikisi sitenin bahçesinde bulunan toplam 4 kişi, Temur'un içinde olduğu aracı ateş altına aldı. Otomobile 29 mermi isabet etti. Bu mermilerden 2'si Temur'un kalbinin hemen altı ve üstüne denk geldi.



İSİMLERİNİ VERDİ



Olay sonrası saldırganlar hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan ve 14 gün yoğun bakımda kalan Temur, cinayet büro polislerine verdiği ifadede, saldırganların isimlerine ilişkin bilgi verdi. Temur, saldırıyı azmettiren kişinin, aralarında husumet bulunan akrabası Nizamettin Özlü olduğunu söyledi. Temur, saldırıdan 3-4 gün önce saldırganlardan Ali Nebi Timurtaş ve Ramazan Hamamcı'nın da, evinin yakınında keşif yaptığı bilgisini verdi.



TANIKLAR TEŞHİS ETTİ



Temur'un verdiği ifadeye göre, Özlü ile aralarındaki husumetin gerisinde ise, üçüncü bir kişiden olan 1 milyon liralık alacak konusu yer aldı. İkili arasında oluşan husumet sonrası Özlü 2 kez silahlı saldırıya uğradı. Özlü, yara almadığı saldırıların gerisinde Temur olduğunu düşünerek izini sürdü. 4 yıl kadar süren soruşturma kapsamında alınan iki tanık ifadesi ise, soruşturmaya önemli ölçüde ilerleme kaydettirdi. Silahlı saldırıya uğrayan Ercan Temur'un iki komşusu H. Ş. P. ile O. B., saldırganları teşhis etti.



ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI YAYDILAR



Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve azmettirici olarak suçlanan Nizamettin Özlü (36) ise, verdiği ifadede, Ercan Temur ile aralarında husumet olduğunu kabul etti. Araç kiralama şirketi ve restoran sahibi olduğunu söyleyen Özlü, Temur ve beraberindekilerin, kendisine ait cinsel içerikli fotoğraflara fotomontaj yaparak internete yüklediklerini söyledi. Özlü, Temur'a yönelik saldırı ile ilgisinin ise olmadığını söyledi. Halen başka suçlardan tutuklu bulunan Ramazan Hamamcı (32) ve Ali Nebi Timurtaş (33) ise olay ile ilgileri olmadığını söyledi.



Yürütülen soruşturma sonrası savcılık üç şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması ile dava açtı. Sanıkların müebbet hapsi talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma için gün verdi. Savcılık, saldırı anındaki 4'üncü kişi A. Ç.'nin dosyasını ise ayırdı.