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ZabÄ±talara keserle saldÄ±rdÄ±, tekme tokat dayak yedi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#ZabÄ±ta#Zeytinburnu
ZabÄ±talara keserle saldÄ±rdÄ±, tekme tokat dayak yedi
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 19, 2024 11:32

Zeytinburnu sahilinde seyyar satÄ±cÄ±lÄ±k yapan aileden bir kiÅŸi, tezgÃ¢hÄ±nÄ± kaldÄ±rmak isteyen sivil zabÄ±ta ekiplerine keserle saldÄ±rdÄ±. Ã‡Ä±kan kavgada, bazÄ± zabÄ±ta memurlarÄ±, yere dÃ¼ÅŸen seyyar satÄ±cÄ±yÄ± darbetti. O anlar bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin sivil zabÄ±ta ekibi ile seyyar satÄ±cÄ± arasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ä°BBâ€™ye baÄŸlÄ± sivil zabÄ±ta ekipleri, sahilde seyyar satÄ±cÄ±lÄ±k yapan ailenin tezgÃ¢hlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak istedi. Sivil zabÄ±ta ekiplerine direnen seyyar satÄ±cÄ±lardan bir kiÅŸi, eline aldÄ±ÄŸÄ± keserle ekiplerin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. ZabÄ±ta ekipleri, kendilerine keserle saldÄ±ran kiÅŸiyi yere yatÄ±rÄ±ldÄ±. BazÄ± zabÄ±ta memurlarÄ± ise yerdeki seyyar satÄ±cÄ±yÄ± darbetti. O anlar, bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

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ZabÄ±talara keserle saldÄ±rdÄ±, tekme tokat dayak yedi

ZabÄ±talara keserle saldÄ±rdÄ±, tekme tokat dayak yedi

ZabÄ±talara keserle saldÄ±rdÄ±, tekme tokat dayak yedi


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#Ä°stanbul#ZabÄ±ta#Zeytinburnu

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